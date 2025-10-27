นายกขอบคุณ World Bank หนุนไทยเจ้าภาพประชุมประจำปีเวิลด์แบงก์ ขอเร่งรัดปล่อยกู้ สร้างสะพาน 2 แห่ง
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 27 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ห้อง 406 ชั้น 4 ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พบหารือกับนายคาร์ลอส เฟลิเป้ ฮารามิโย (Mr. Carlos Felipe Jaramillo) รองประธานธนาคารโลก (World Bank) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ
โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับรองประธานธนาคารโลกฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พร้อมขอบคุณธนาคารโลกที่ให้การสนับสนุนไทยเป็นอย่างดี ไทยยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank–IMF Annual Meetings) ประจำปี 2569 เชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีส่งเสริมบทบาทและศักยภาพเศรษฐกิจไทย
รองประธานธนาคารโลกฯ แสดงความพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank–IMF Annual Meetings) ประจำปี 2569 ที่กรุงเทพฯ โดยคณะทำงานของธนาคารโลกพร้อมทำงานร่วมกับคณะทำงานฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก การลดภาระหนี้ครัวเรือน การเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนการส่งเสริมการออม พร้อมกันนี้ ไทยต้องการเพิ่มพูนความร่วมมือกับธนาคารโลกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างงานและโอกาสทางอาชีพ และการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่อาเซียนให้ความสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่อนาคต ซึ่งทางรองประธานธนาคารโลกฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกับไทย ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้รองประธานธนาคารโลกฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว ลดระยะทางและต้นทุนในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ ส่งเสริมความเชื่อมโยง และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องร่วมกันผลักดันโครงการ Low Carbon City พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีความยั่งยืนด้วย