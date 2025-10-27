นายกฯ ชวน ‘เวียดนาม’ จับมือเป็นพันธมิตร แทนคู่แข่งขัน ขอบคุณร่วมประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ธ.ค.นี้

นายกฯ ชวน เวียดนาม มาเป็นพันธมิตร แทนเป็นการแข่งขัน ขอบคุณ นายกฯเวียดนาม ร่วมประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ในเดือน ธ.ค. นี้
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ห้อง 406 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้แสดงความประทับใจ ต่อถ้อยแถลงของการลงนาม Agreement Declaration สะท้อนการแสวงหาสันติภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
นายกฯ กล่าวว่า ไทย-เวียดนาม ต่างเป็นประเทศที่มีศักยภาพ อยากเชิญชวนเวียดนาม มาร่วมมือกันในฐานะพันธมิตร แทนที่จะเป็นคู่การแข่งขันซึ่งกันและกัน
โอกาสนี้ นายกฯ ยังขอบคุณเวียดนาม ที่ได้ให้การดูแลและสนับสนุนภาคเอกชนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอย่างดี พร้อมย้ำคำเชิญ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้
ขณะที่ นายกฯเวียดนาม กล่าวชื่นชมไทยที่เป็นคู่ค้าสูงสุดและเป็นนักลงทุนต่างประเทศลำดับ 2 การลงทุนของภาคเอกชนไทยมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนพร้อมที่จะพบและหารือกับนักลงทุน ผู้ประกอบการไทย เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย