นายกฯ สิงคโปร์ ร่วมไทยปราบอาชญากรรมออนไลน์ อนุทินหนุน ร่วมยกระดับ ศก.ดิจิทัล-ความมั่นคงอาหาร

“นายกฯไทย–สิงคโปร์” ตั้งเป้ายกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล – ความมั่นคงทางอาหาร – ต่อต้านสแกมเมอร์ ด้าน “นายกฯ สิงคโปร์” ยินดีส่งผู้แทนร่วมประชุมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ตามการริเริ่มของนายกฯ ไทย
เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 27 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม. ณ ห้อง 407 ชั้น 7 ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พบหารือทวิภาคีกับ นายลอว์เรนซ์ หว่อง (H.E Mr. Lawrence Wong) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
นายกฯ แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นครั้งแรก และขอบคุณที่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สองประเทศพร้อมทำงานใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ
นายกฯ ยังได้ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในการเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สิงคโปร์ แสดงความยินดีที่สิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง (พ.ศ. 2567–2568) พร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ดิจิทัลเพย์เมนท์ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เซมิคอนดักเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการบริการด้านสุขภาพ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เห็นพ้องสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งแนวคิดด้าน food storage ซึ่งนายกรัฐมนตรียังยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะลงนาม MOU ระหว่างกันในเรื่องการค้าข้าวระหว่างการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย
นายกฯ กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากสิงคโปร์สำหรับกระบวนการเจรจาเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) ของไทย ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องให้ขยายความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพร่วมกัน เช่น ฟินเทค พลังงาน สาธารณสุข รวมถึงสาธารณสุข และการบริการ
นอกจากนี้ ไทย- สิงคโปร์ เห็นพ้องร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยินดีที่จะส่งผู้แทนสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ที่นายกรัฐมนตรีมีดำริจะจัดขึ้นด้วย
ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ถ่ายภาพคู่กัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้โพสต์รูปคู่ลงบน Instagram ส่วนตัว ซึ่งแสดงถึง ความเป็นกันเอง และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสอง
อนึ่ง นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ 7 พฤศจิกายน นี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สิงคโปร์