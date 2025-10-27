โรม ยันโจรปราบโจรไม่มี มีแต่โจรช่วยโจร บี้รบ.ปลดธรรมนัส จ่อเรียกสอบ สัมพันธ์ฮุนเซน 

โรม บี้รบ.ปลดธรรมนัส ยันโจรปราบโจรไม่มี มีแต่โจรช่วยโจร จ่อเรียกสอบ สัมพันธ์ฮุนเซน
กรณีที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ประธานวิปรัฐบาล มองกรณีที่ข่าวการตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “ทำไมคุณไม่เข้าใจว่า เอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ ขอให้คุณธรรมนัสรู้เรื่องจริงเถอะ ผมว่าเขาก็ต้องทำได้”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า โจรไม่ได้ปราบโจร แต่โจรจะมาช่วยโจร
รัฐบาลนี้นอกจากคิดผิดที่ไม่ปลดธรรมนัสแล้ว กลับส่งเสริมให้ธรรมนัสมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลนี้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เลย วันนี้ถ้าเราอยากปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ เราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ ถามว่าเห็นหน้าคุณธรรมนัส ต่างชาติเขาจะว่าอย่างไร ปราบโจร หรือ ช่วยโจร หรือหนักกว่านั้นคือเป็นโจร
ผมอยากให้รัฐบาลนี้ทบทวนอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ทบทวนเรื่องบทบาทของคุณธรรมนัส กับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาเท่านั้น แต่รวมถึงต้อง “ปลดจากการเป็นรัฐมนตรี” และเร่งปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากสแกมเมอร์ นี่คือโอกาสที่คุณอนุทินในฐานะนายกจะเร่งทำงานในเรื่องนี้
ส่วนตัวผม ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ผมจะเชิญคุณธรรมนัส คุณนฤมล คุณวรภัค และคุณวรา มาสอบข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซ็น
