นายกฯ ดันไทยเจ้าภาพดึง 3 ชาติ ปราบสแกมเมอร์ โชว์วิชั่นเวทีอาเซียนชู 3 ด้าน มั่นคงการเงิน-ดิจิทัล-มนุษย์ ปชป.เปิดเวทีนโยบายวันนี้
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 27 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง) ที่ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Summit: APT) ครั้งที่ 28 พร้อมผู้นำสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า นายกฯได้กล่าวถ้อยแถลง ย้ำถึงความสำคัญของกลไกอาเซียนบวกสาม โดยนายกฯได้เสนอแนวคิด 3 Securities Approach หรือ ความมั่นคง 3 ด้าน เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวกสามในอนาคต ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) 2.ความมั่นคงทางดิจิทัล (Digital Security) และ 3.ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) พร้อมเสนอให้อาเซียนและพันธมิตรที่สำคัญกับอาเซียนทั้งสามประเทศ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจริงจังยิ่งขึ้นในการปราบปรามสแกมเมอร์ Scammer ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนโดยตรง
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามครั้งที่ 28 ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ว่า ไทยยืนยันความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประสานพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง เป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป
วันเดียวกัน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า พรรค ปชป.เตรียมจัดงานสำคัญใหญ่เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ประเทศไทยต้องการอะไรจากพรรคการเมือง โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่พรรค ปชป. งานดังกล่าวถือเป็นเวทีเชิงนโยบายที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารพรรคและทีมนโยบายของพรรคได้เข้าถึงมุมมองและความคาดหวังของประชาชนโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำทางความคิดในแวดวงเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่พรรคได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองถึงสถานะและอนาคตประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมา ประกอบด้วย 1.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นในฐานะนักคิดและผู้นำเสนอแนวคิดการปฏิรูปการเมืองเชิงหลักการ ที่ยึดมั่นใน 3 เสาหลัก คือ นโยบายที่ดี การเมืองที่ดี และคนที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเมืองไทย
2.นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เป็นนักการเงินและนักคิดนอกกรอบ ที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส และในส่วนของภาคธุรกิจเชิงโครงสร้าง และ 3.น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้นำด้านนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แห่งอนาคต เปลี่ยนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทย การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านจึงเป็นการสะท้อนให้กรรมการบริหารพรรคเห็นว่าทิศทางของประเทศไทยควรเดินไปข้างหน้าอย่างไร