ธนกร ยันนายกฯไม่ลักไก่ MOU แร่แรร์เอิร์ธ กับสหรัฐ ไร้ผลผูกพันทางกม. ย้ำไทยได้ประโยชน์

‘ธนกร’ ลั่นนายกฯรอบคอบแล้ว ลงนามเอ็มโอยูแร่แรร์เอิร์ธ ‘ไทย-สหรัฐ’ เชื่อไทยได้ประโยชน์ ชมเปาะ ‘อนุทิน’ บาลานซ์สองชาติมหาอำนาจ สร้างสมดุลบริหารประเทศ
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามในเอ็มโอยูระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีแร่แรร์เอิร์ธว่า เป็นไปตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งเป็นข้อตกลงในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาแร่หายาก ทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายไทยและตามหลักธรรมาภิบาล คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผูกพันกันทางกฎหมาย สามารถยกเลิกได้ และหากมองภาพรวมด้วยใจที่เป็นธรรมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆ เพราะวันนี้ถามว่าประเทศไทยมีแร่แรร์เอิร์ธหรือไม่ ก็อาจจะมีบ้าง แต่กระจัดกระจาย และมีความเข้มข้นต่ำ ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนทำเหมือง
นายธนกรกล่าวว่า ส่วนที่มีการส่งออกไป 13,000 ตันต่อปีนั้น เป็นการนำเข้ามา และตกแต่งแร่ให้มีความเข้มข้นแล้วจึงส่งออก ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นความร่วมมือที่ประเทศชาติได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเราก็ต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากฝ่ายต่างๆ ด้วย เชื่อว่านายอนุทินยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก
เมื่อถามว่า มีการประเมินเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า มีอยู่แล้ว แต่ขณะนี้เป็นเพียงเป็นการศึกษาและพัฒนา ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนเราคำนึงอยู่แล้ว ถ้าเรามองในข้อเท็จจริง อดีตที่ผ่านมาแร่ต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น แร่ดีบุก มันมีแร่ในส่วนนี้ซ้อนอยู่ แต่ความเข้มข้นต่ำ ไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ ดังนั้น วันนี้เราได้ประโยชน์เรื่องการเป็นศูนย์กลางการลงทุน EV เรื่องแบตเตอรี่ อะไรต่างๆ ในกรณีที่เรื่องนี้สำเร็จ
เมื่อถามว่า กรณีแร่หายากทางการจีนก็กีดกันสหรัฐอเมริกา จะเป็นเงื่อนไขในเรื่องสงครามการค้าหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า คิดว่านายอนุทินได้คิดแล้ว เป็นการสร้างความสมดุล วันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ฉะนั้น เราจะบริหารประเทศอย่างไรให้เกิดความสมดุลของอำนาจระหว่างสองประเทศให้ได้ ตรงนี้ถือเป็นความยอดเยี่ยมของนายกฯ ที่ท่านคิดมาตลอด คิดว่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างแน่นอน ย้ำว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดการศึกษาพัฒนา มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ถึงขั้นนั้น
เมื่อถามว่า หลายฝ่ายกังวลว่าไทยจะเสียเปรียบสหรัฐอเมริกาหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า เราเปิดกว้างการลงนามบันทึกข้อตกลง เราก็สามารถทำกับประเทศอื่นได้ ไม่แน่ว่าหลังจากนี้นายกฯอาจทำกับประเทศออสเตรเลียก็ได้ เพราะวันนี้เรานำเข้าแร่จำนวนมาก ยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดกั้น สำคัญที่สุดต้องถือว่าเป็นไปตามกฎหมายไทย และรัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องกังวล ทุกฝ่ายมองอย่างละเอียดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และมีการขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบก่อนไปลงนาม
เมื่อถามว่า เหตุใดก่อนมีการลงนามจึงไม่มีการรับรู้เรื่องนี้กันมาก่อน นายธนกรกล่าวว่า คิดว่าเรื่องนี้เพิ่งเข้ามา กระทรวงการต่างประเทศเพิ่งแจ้งมา ซึ่งเราได้พิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้ มีการปรึกษากับทุกฝ่ายแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่การลักไก่ เพราะถ้าลักไก่ท่านนายกฯก็ทำคนเดียวได้ แต่มันมีกระบวนการผ่านขั้นตอนของ ครม.อยู่ และย้ำอีกครั้งว่าเราได้ประโยชน์ เชื่อว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ เพราะยังเป็นแค่การเริ่มต้น
