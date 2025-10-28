อรรถกร ย้ำ ลอยกระทง-ปีใหม่-สงกรานต์ จุดพลุได้ แค่ปรับโทนให้เหมาะสม

อรรถกร ชี้ “ขอความร่วมมือ” ลดระดับจัดงาน ไม่ใช่ห้าม จะให้มีผลกระทบน้อยที่สุด แต่ต้องเหมาะสม มั่นใจไทยจัดซีเกมส์ได้ในมาตรฐานสากล
เมื่อเวลา 09.37 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์กระแสการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลอย่างลอยกระทง ที่จะลดลงเนื่องจากการขอความร่วมมืองดการรื่นเริง ว่า ตนได้มอบนโยบายไปแล้ว ส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาคุย แต่ก็เร่งทำอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องซีเกมส์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายอรรถกรกล่าวว่า ก็มั่นใจว่าประเทศไทยเราสามารถจัดซีเกมส์ได้ด้วยความพร้อมและมาตรฐานที่สากลยอมรับ
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้จัดงานภาคเอกชนแล้วใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ตนได้ให้สัมภาษณ์หลายรอบแล้วว่า นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราจะไม่ห้ามเราจะไม่ไปกำหนด แต่เราจะขอความร่วมมือ ในส่วนของเอกชนก็หาให้ปรับตามสถานการณ์ของบ้านเมือง ในส่วนที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนเราก็ต้องคุยกัน เราก็มีเงื่อนไขของเรา แต่ขอยืนยันว่าโดยเฉพาะงานที่มีการตกลงไว้แล้ว งานที่มีการลงทุนไปแล้ว หรืองานที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้จองไว้ล่วงหน้า ก็จะพยายามให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
เมื่อถามต่อว่า ทางกระทรวงจะมีแบบแผนเป็นระเบียบมาให้ชัดเจนหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ไม่จำเป็นเพราะว่าเราสามารถพูดคุยกันได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาพูดโดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม นายอรรถกรกล่าวว่า ก็อาจจะไม่หวังดีมั้ง ตนไม่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับกระแส แต่ยึดความถูกต้องและความเหมาะสมเป็นหลัก
เมื่อถามต่อว่า บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจในประเด็นนี้ใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการกระทำของข้าราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตนเชื่อว่าทุกการตัดสินใจถูกกลั่นกรองแล้ว อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้าง หากไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่ต้นก็ได้มอบนโยบายกับกระทรวง ไปแล้วเราเข้าใจตรงกัน
เมื่อถามว่า งาน countdown ปีใหม่ และงานสงกรานต์ปีหน้า จะยังมีจัดอยู่ใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ก็มี ส่วนจะยิ่งใหญ่เหมือนปีอื่นๆ หรือไม่นั้น นายอรรถกรกล่าวว่า มันก็ต้องยิ่งใหญ่ แต่ว่าเราทำอย่างไรให้มันเหมาะสม
ส่วนประเด็นการจุดพลุ นายอรรถกรกล่าวว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พยายามจะขอมากที่สุด อะไรที่แสดงออกถึงความรื่นเริงเยอะมากๆ เราก็พยายามจะปรับโทนลงมา แต่ต้องเรียนว่าทุกงานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เขาก็มีความคาดหวังที่จะมาดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศ ที่เป็นบรรยากาศความสุข บรรยากาศที่ดีๆ และวัฒนธรรม อาหารของประเทศไทย หากเราไปจำกัดตรงนี้มันก็จะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า แปลว่ายังจะจัดงานแต่ลดระดับและแสงสีลงใช่หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ก็คงต้องลดทั้งระดับและแสงสี แต่คงต้องประเมินเป็นแต่ละงานไป อาจจะปรับให้เล็กลงแล้วไปเพิ่มเนื้องานในส่วนอื่น
เมื่อถามว่า การจุดพลุเฉลิมฉลองจะเปลี่ยนเป็นการจุดพลุเทอดพระเกียรติแทนได้หรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า “ยินดี”