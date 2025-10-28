ธรรมนัส แจงคุมปราบค้ามนุษย์ ไม่ใช่สแกมเมอร์ ไม่โกรธ ‘ชาดา’ บอกใช้โจรปราบโจร

ธรรมนัส เมิน ถูกโยงธุรกิจสีเทา แจงไม่ใช่ปธ.ปราบสแกมเมอร์ ชี้ คุม 4 กระทรวง “ปราบค้ามนุษย์” ยาหอม “ชาดา” พี่น้องกันไม่มีวันโกรธ มั่นใจไม่กระทบฐานเสียง “กล้าธรรม”
เมื่อเวลา 10.05 น.วันที่ 28 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ระบุถึงการปราบสแกมเมอร์ว่าใช้โจรปรับโจร ตรงนี้รู้สึกน้อยใจหรือไม่ ว่า ไม่น้อยใจ แต่ขอทำความเข้าใจว่าตนไม่ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการปราบสแกมเมอร์ แต่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติโดยกำกับดูแล 4 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกฯไม่ได้ตั้งให้เป็นประธานในการปราบปรามสแกมเมอร์ ดังนั้นตนเป็นผู้กำกับนโยบาย ส่วนรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเอาจริง ส่วนวลีต่าง ๆ เรามาถึงจุดนี้ให้ฟังเข้าหูขวา ทะลุหูซ้าย อย่าไปคิดมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกโกรธหรือไม่ เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนกับนายชาดา คบกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก รวมทุกข์ร่วมสุขเป็นพี่น้องร่วมสาบาน ไม่มีคำว่าโกรธ เข้าใจเจตนาและสไตล์ของนายชาดา ที่เป็นคนตรงไปตรงมา เรื่องใดก็ตามที่พูดออกมาแล้วไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน ไม่โกรธเคืองกัน
เมื่อถามว่ามองปฏิกิริยาสังคมตอนนี้ที่ถูกนำไปโยงกับเรื่องสีเทา ในขณะที่ใกล้ช่วงเลือกตั้งอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักการเมือง สิ่งที่ยึดถือและย้ำเสมอคือต้องพร้อมถูกตรวจสอบ ตนอยู่เวทีนี้มาตั้งแต่ปี 2562 ผ่านเรื่องหนักมาแล้ว เรื่องที่เจอทุกวันนี้พิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์ และจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เป็นหน้าที่ทายาทรุ่นใหม่ที่ต้องทำหน้าที่ แทนตนเองต่อไป เรามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดมาก อย่าไปเล่นการเมืองมากกว่าการบ้าน
เมื่อถามว่ากังวลจะกระทบฐานเสียงพรรคกล้าธรรม ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมา ฐานเสียงที่ได้มาเนื่องจากเราทำงานตอบโจทย์ประชาชน ฐานรากที่ได้รับประโยชน์ ก็ทำต่อไป