พริษฐ์ จี้ รบ.เร่งปราบสแกมเมอร์ ย้ำเงื่อนไขยุบสภา แก้รธน.-ทำประชามติ ตาม MOA

พริษฐ์ จี้ รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์ ลั่น หากเอาจริงจะยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว ชี้ เงื่อนไขยุบสภาควบคู่แก้รธน.-ทำประชามติ ตาม MOA เชื่อ ปชช. ไม่อยากเห็นการยุบสภาเป็นอาวุธหนีการตรวจสอบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของรัฐบาลในขณะนี้ ว่า เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ตนเพิ่งกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องนี้ เพื่อความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่คนไทย แต่กระทบต่อคนทั่วโลก
ดังนั้น สิ่งที่อยากเห็นตอนนี้ คือ รัฐบาลทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ หากรัฐบาลเอาจริงเรื่องนี้จะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว คือ
1.เป็นการแก้ปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชนทั่วโลก
2.ถ้าเชื่อว่าแหล่งที่มาหรือรายได้ของผู้มีอิทธิพลของกัมพูชาบางส่วนมาจากสแกมเมอร์นั้น แล้วเราสามารถแก้ไขได้ จะถือว่าเป็นการทลายแหล่งที่มารายได้ของผู้นำกัมพูชา และทำให้การหาข้อยุติข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.หากไทยลุกขึ้นมาชิงบทบาทในการทำเรื่องนี้ เราจะมีบทบาทและอิทธิพลในเวทีโลก ซึ่งเรื่องสแกมเมอร์เป็นอันดับต้นๆ ที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ จะเป็นโอกาสดีที่เราจะเชิญชวนประเทศมหาอำนาจของโลกมาร่วมกันหารือและดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกัน
เมื่อถามว่า สถานการณ์การเมืองปัจจุบันเชื่อว่าจะไม่มีการยุบสภาฯ ในปลายปีนี้ใช่หรือไม่ เพราะมีการเตรียมยื่นซักฟอกของพรรคเพื่อไทย นายพริษฐ์ กล่าวว่า เงื่อนไขการยุบสภาฯ 31 มกราคม และเป็นการยุบสภาฯ ควบคู่กับการทำประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ คือเป้าหมายที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ และคิดว่าประชาชนก็คงไม่อยากเห็นการใช้อาวุธเรื่องยุบสภาฯ เป็นเครื่องมือในการหนีการตรวจสอบ
ดังนั้น พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้าน ในมุมหนึ่งก็อยากจะเดินหน้าทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย MOA แต่อีกมุมหนึ่งก็ไม่ละเว้นหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นกัน
ต่อข้อถามว่า หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจริง การลงมติจะออกมาในรูปแบบใด นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนมองว่าต้องดูสาเหตุ ซึ่งเนื้อหาในการยื่นขออย่าไปจำกัดแค่พรรคใดพรรคหนึ่ง พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์เช่นกัน แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านให้สมดุล เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายให้มีการเลือกตั้งพร้อมการทำประชามติควบคู่กับกลไกการตรวจสอบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ภาษีของประชาชน ส่วนพรรคประชาชนจะยื่นซักฟอกหรือไม่นั้น ตนยืนยันว่าเราจะใช้ทุกกลไกในการตรวจสอบ แต่ก็ต้องดูสาเหตุหรือการกระทำของรัฐบาลว่าเหมาะสมที่จะใช้กลไกใดในการตรวจสอบ