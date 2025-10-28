อนุทิน หารือ ฮุน มาเนต ย้ำ 4 ข้อตกลง ขอกัมพูชาให้มีความจริงใจ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ห้อง 7M ชั้น 3 ศูนย์ประชุม KLCC นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับนาย ฮุน มาเนต (H.E. Hun Manet) นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯขอบคุณนายกฯกัมพูชา ที่มีหนังสือแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกฯ ย้ำว่า การลงนามถ้อยแถลง (Joint Declaration) เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นพื้นฐานสำหรับสองประเทศที่จะเดินหน้า แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ จะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และจริงใจ การหารือในวันนี้ (28 ต.ค.) จึงมุ่งเน้นความจำเป็นที่สองประเทศจะต้องร่วมมือกัน เพื่อเดินหน้านำข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นายกฯ ย้ำความสำคัญใน 4 ประเด็นที่ได้ตกลงกัน เพื่อการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน ได้แก่ 1.การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติ (2.การเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3.การปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะสแกมเมอร์ และ 4.การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
นายกฯ กล่าวว่า แม้กระบวนการถอนอาวุธหนักได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ไทยต้องการเห็นการเดินหน้าถอนอาวุธหนักอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณชายแดน รวมถึงต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามในเรื่องอื่นๆด้วย โดยเฉพาะการประสานงานประเด็นปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิด และการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ นายกฯทั้งสองฝ่ายยังได้หารือ ถึงแนวทางเพิ่มการสื่อสารทางการทูต โดยจะมอบหมายให้รมว.ต่างประเทศ ของทั้งสองฝ่ายพบหารือกันโดยเร็ว
นอกจากนี้ นายกฯทั้งสองฝ่าย ยังเห็นพ้องว่า ในช่วง 2-3 วันหลังจากการลงนามในถ้อยแถลงฯ มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย ประชาชน และสื่อมวลชน ของทั้งสองประเทศ ที่จะติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามถ้อยแถลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายที่ต้องแสดงให้เห็น ถึงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ด้วยความจริงใจ และด้วยความสุจริตใจ เพื่อสร้างความมั่นคง และปลอดภัยให้แก่ประชาชนของเรา