ปธ.จริยธรรม ปัดปิดปาก ‘นันทนา’ ด้อยค่าส.ว.ขายหมู ไม่ทราบ MOU แร่แรร์เอิร์ธ ขอเวลาศึกษา

บิ๊กเกรียง ยันไม่ได้ตั้งธง-กลั่นแกล้ง ‘นันทนา’ หลังถูกสอบจริยธรรม ปมด้อยค่า ส.ว.แม่ค้าขายหมู ด้าน ‘วุฒิชาติ’ บอกเป็นโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ รองประธานวุฒิฯชี้ ยังไม่ทราบเรื่อง MOU แร่แรร์เอิร์ธ ขอเวลาศึกษา ชี้พร้อมใช้ทุกกลไกของวุฒิสภา ตรวจสอบตามหน้าที่
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่รัฐสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. โต้แย้งการถูกตรวจสอบจริยธรรมและการเตรียมลงมติตามรายงานของกรรมการจริยธรรมวันนี้ (28 ต.ค.) ในที่ประชุมวุฒิสภาว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีผู้ร้อง ต่อกรณีการพูดด้อยค่าบุคคลอื่น ดังนั้น ตามหลักการเมื่อมีผู้ร้องเรียน กรรมการจริยธรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งทุกอย่างไม่ได้กลั่นแกล้ง หรือเห็น น.ส.นันทนาเป็นฝั่งตรงข้าม เพราะเป็น ส.ว.ด้วยกัน มาจากหลากหลายอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญระบุ ส่วนผลการลงมตินั้นไม่ได้ตั้งธง ส่วนจะนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภากำลังพิจารณาเป็นเรื่องลับ
เมื่อถามว่า กรณีการตรวจสอบในกรรมการจริยธรรมไม่เป็นธรรมเป็นการปิดปากหรือไม่ พล.อ.เกรียงไกรกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด และยืนยันว่าทำตามขั้นตอน พร้อมย้อมถามสื่อมวลชนว่า “ใครจะปิดปากท่านได้ ใครจะปิดปากได้หรือ เพราะอาจารย์นันทนามีเอฟซีของตัวเอง เมื่อการพิจารณาจบแล้วก็ออกมาแถลง มาพูดได้ อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่”
ขณะที่นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ส.ว. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ เมื่อมีผู้ร้องคณะกรรมการต้องดำเนินการ ทั้งนี้ การโหวตของ ส.ว. ไม่ใช่ตัดสินว่าผิด เพราะต้องส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาต่อ ก่อนหน้านั้น น.ส.นันทนาระบุว่าเรื่องกรณีดังกล่าวศาลอาญายกฟ้อง เพราะผลการนำสืบพบว่านางแดง กองมา ส.ว. ภูมิใจในอาชีพแม่ค้าขายหมู ดังนั้น อยากให้ น.ส.นันทนาเคลียร์ตัวเอง เมื่อเรื่องส่งไปยัง ป.ป.ช.และไม่มีประเด็นถือว่าจบ
“เรื่องนี้มีผู้ร้อง ดังนั้น ต้องทำหน้าที่ พวกท่านยังมีสิทธิร้องพวกเราได้ ทั้งนี้ เรื่องเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ชี้ว่าท่านผิด อีกทั้งเรื่องไม่ได้จบที่วุฒิสภา ไม่ได้จบด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่เมื่อเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือว่าท่านได้เคลียร์ตัวเอง เมื่อท่านหลุดจากศาลอาญามาแล้วรรอบหนึ่ง ผมเชื่อว่าจะหลุด และเป็นกำลังให้ด้วย เคลียร์ตัวเองให้บริสุทธิ์” นายวุฒิชาติกล่าว
นอกจากนี้ พล.อ.เกรียงไกรได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรร์เอิร์ธ ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ แต่คนในประเทศกลับไม่รับรู้มาก่อน เป็นการปิดบังหรือไม่ว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ และยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด เพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้านี้และเห็นตามข่าว
เมื่อถามว่า วุฒิสภาจะตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ พล.อ.เกรียงไกรกล่าวว่า พร้อมตรวจสอบอยู่แล้ว ต้องตั้งคณะทำงานและคณะกรรมาธิการขึ้นมาในระยะยาว หรืออาจจะมีการตั้งกระทู้ถาม เสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา ซึ่งจะดำเนินการตามหน้าที่
เมื่อถามว่า การเปิดให้สหรัฐเข้ามาร่วมด้วยจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบเรื่องทรัพยากรหรือไม่ พล.อ.เกรียงไกรระบุว่า ไม่ทราบ ยังไม่สามารถตอบใด ยอมรับว่าที่ตั้งคำถามมาทำให้ตนจะไปศึกษาหลังจากนี้