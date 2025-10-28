สุชาติ จ่อบินศรีลังกาขอ ‘ช้างพลายประตูผา’ กลับไทย เหตุแก่แล้ว สุขภาพไม่ดี

สุชาติ จ่อบินศรีลังกา ขอช้างพลายประตูผา กลับไทยก่อน เหตุแก่แล้ว สุขภาพไม่ดี ใกล้ปลดระวางแล้ว ใช้งานได้ไม่นาน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการขอนำ ช้างพลายประตูผา ซึ่งเป็นช้างที่พระราชชนนีพันปีหลวง พระราชทาน ไปคู่กันกับช้างพลายศรีนรงค์ กลับคืนประเทศไทย ว่า เราจะไปพูดคุยเนื่องจากว่าพลายประตูผา มีอายุมากกว่า 51 ปี โดยวานนี้ (27ต.ค.68) ได้เชิญนายพจน์ หาญพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ ซึ่งเป็นผู้ที่หาแนวทางในการเจรจา และได้ให้ความเห็นว่าช้างทั้งสองเชือก ที่พระราชทานให้ประธานาธิบดีศรีรังกา ซึ่งในสมัยนั้นเป็นผู้หญิง และมีความสนิทสนมกับพระราชชนนีพันปีหลวง เมื่อนานมาแล้ว และช้างที่พระพระราชทานไปก็ไปอยู่ตามวัดต่างๆ ในศรีลังกา เพื่อนำไปใช้งานในการแห่พระเขี้ยวแก้ว เนื่องจากงาช้างของไทยสวย แต่ศรีลังกาช้างไม่มีงา
นายสุชาติ กล่าวว่า หลักการในการเจรจาครั้งนี้ เราจะนำสัตวแพทย์ ปลัดกระทรวง ทส. และอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อไปตรวจสุขภาพช้าง ให้เขารู้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช้างเรามีสุขภาพอย่างไรเจ็บป่วย และใช้งานได้ขนาดไหน ถ้าใช้งานได้ไม่นาน เช่น อายุ 50 ปีแล้ว อย่าง พลายประตูผา เราก็จะขอเขาตรงๆ เพราะเขาใช้งานได้อีกไม่นาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องใช้วิธีการเจรจา ซึ่งยอมรับว่า การเจรจาเป็นเรื่องที่ยากเพราะเขายังต้องการใช้งานช้างอยู่ แต่เราก็ต้องให้เหตุผลไปว่าในเรื่องของการใช้งาน ที่อายุของการใช้งานได้อีกไม่นาน ก็ต้องปลดระวางการใช้งาน จะให้ได้หรือไม่ ซึ่งตนจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองอย่างแน่นอน โดยในวันนี้ (28ต.ค.68) จะมีการประชุมเร่งด่วนในช่วงเวลา 13.00 น. ที่มี กระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ เพื่อหาข้อสรุป
“ผมไปทุกงานมีประชาชนมาสอบถามถึงช้างสองเชือกนี้ ตนจึงได้มานำเรียนนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายแก่ตนเองว่าให้ทำอย่างไรก็ได้ให้นำช้างกลับมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยรู้สึกสบายใจ และให้คนรักช้างรู้สึกว่าช้างของเราไม่ได้ถูกทรมาน สิ่งไหนที่ประชาชนวิตกกังวล ขอให้ตนไปทำให้สำเร็จ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่าย ขึ้นอยู่กับวิธีการเจรจา เราต้องพูดอย่างไร ที่ไม่ให้ประเทศศรีลังกา รู้สึกว่าเราไปว่าเขาหรือด้อยความรู้เขา ซึ่งถือเป็นจังหวะที่ตนเองต้องเร่งทำในเรื่องนี้” นายสุขาติ กล่าว
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ จะเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยขณะนี้เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ ได้มีการประสานแล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนรอผลลัพธ์การเจรจา โดยเบื้องต้นจะเจรจาขอช้างกลับมาทีละเชือก โดยเฉพาะช้างที่มีอายุเยอะมากที่สุด จะขอกลับมาก่อน