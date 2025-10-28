ครม. ตั้ง 8 คกก. จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ ย้ำไม่ห้ามจัดกิจกรรม

ครม. เห็นชอบ ตั้ง 8 คกก.จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ สมพระเกียรติ ด้าน ‘บวรศักดิ์’ ย้ำ ไม่ห้ามจัดกิจกรรม หลังโซเชียล กระพือข่าว แนะ นักการเมืองดูกาลเทศะ
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีนายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้มีการจัดเตรียมโครงการเพื่อแสดงความอาลัย โดยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
โดยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจะจัดให้ครบตามกำหนด เริ่มจากพิธีสัตตมวาร ครบ 7 วัน ในวันที่ 30 ต.ค. และจะดำเนินการครบ 15 วัน หรือ ปัณรสมวาร ครบ 50 วัน หรือ ปัญญาสมวาร และครบ 100 วัน หรือ สตมวาร ทั้งนี้รัฐบาลจะจัดพิธีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้าน นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 คณะ ได้แก่ 1.คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ มีนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2.คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธี โดยมี พล.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน 3.คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพาหนะมาศ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี มีน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
5.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 6.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี มี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน 7.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในงานพระราชพิธี มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 8.คณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน
“รัฐบาลขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้การถวายพระเกียรติสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด”
ขณะที่ นายภราดร กล่าวว่า ทุกหน่วยงานราชการและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 062-201-7232 หรือสายด่วน 1111 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ ร่วมพลังแห่งความภักดีส่งภาพการจัดกิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อจัดทำหนังสือต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมช่วงงานพระราชพิธี นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามใดๆ ทั้งสิ้น ไปตีความกันเอาเอง ขอให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมอะไร ฉะนั้นที่พูดกันในโซเชียลอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถูก ขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก นั่นไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์ทั้งสิ้น
เมื่อถามว่า การทำกิจกรรมทางการเมืองยังสามารถทำได้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่อาจแนะนำพรรคการเมืองได้ คำตอบนี้ในนามส่วนตัว ในนามนายบวรศักดิ์ ต้องดูเทศกาลบ้านเมือง ดูกาละ ดูเทศะ และเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น ไม่ต้องพูดอะไรมาก