การเมือง

บิ๊กเล็ก ยัน​ไทย​-​กัมพูชา​ ดีเดย์​ถอนอาวุธเชิงสัญลักษณ์​ 26 ต.ค. วางไทม์ไลน์​ 6 สัปดาห์​ 3 เฟส

‘บิ๊กเล็ก​’ ชี้​ไทย​-​กัมพูชา​ ดีเดย์​ถอนอาวุธเชิงสัญลักษณ์​ 26 ต.ค.​ เป็นจุดเริ่ม​ต้น พร้อมวางไทม์ไลน์​ 6 สัปดาห์​ 3 เฟส​ รอทัพภาค ​2 ถก ‘กัมพูชา​’ พร้อมกำหนดกรอบ​ AOT ทำงาน​ 3 เดือน​ บรรลุ​ 3 เรื่อง​ ลุยพิสูจน์​ปราสาทตาควายดงทุ่นระเบิด​

เมื่อเวลา​ 11.50 น.​ วันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รมว.กลาโหม​ กล่าวถึงการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนไทย​-กัมพูชาว่า หากนับเวลาตั้งแต่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป​ (จีบีซี) วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา​ และในวันที่ 26 ต.ค. นายอนุทิน​ ชาญ​วีรกูล​ นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ลงนามปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพ​ ช่วงค่ำของวันที่ 26 ต.ค.​ มีการเริ่มถอนอาวุธ​ ซึ่งอาวุธของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาที่ถอนออกมาไม่เหมือนกัน ขณะนี้กองทัพภาคที่​ 2​ อยู่ระหว่างการพูดคุยในรายละเอียดกับกัมพูชา​ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงกลาโหมยึดมั่นในอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จะไม่ยอมให้ไทยเสียศักดิ์ศรีอย่างแน่นอน

เมื่อถามว่า ไทยมีการถอนอาวุธในช่วงค่ำวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมาใช่หรือไม่เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า​ ใช่

เมื่อถามว่า BM 21 ที่ไทยคาดหวังให้กัมพูชาถอนออกไปเนื่องจากเป็นอาวุธที่อันตรายนั้น พล.อ.ณัฐพล​กล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่อยากให้กัมพูชาได้ดำเนินการถอน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติการได้กำหนดกรอบเวลาเอาไว้ 6 สัปดาห์ ประมาณ 1 เดือนครึ่ง หรืออาจจะมากกว่านั้น และกัมพูชาก็เห็นพ้อง ซึ่งจะมีอยู่ 3 เฟส คือเริ่มทันทีในคืนวันที่ 26 ต.ค. ส่วนเฟสที่ 2 จะเริ่มภายใน 3 สัปดาห์​ และเฟสที่​ 3 คือ​ สัปดาห์ที่​ 6 ซึ่งจะมีการแบ่งการถอนอาวุธเป็นล็อต​ ส่วนแต่ละล็อตจะถอนอาวุธอะไรบ้างนั้น อยู่ระหว่างการพูดคุย และต้องถอนพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเฟสไหนก็ตาม

Advertisement

เมื่อถามถึงการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ใช้กรอบการทำงานระยะเวลาเท่าใด พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ประมาณ 3 เดือน และสามารถต่อได้อีก​ คาดว่าในห้วงเวลาดังกล่าวสามารถเห็นผลได้ใน 3 เรื่อง ทั้งถอนอาวุธหนัก​ เก็บกู้วัตถุระเบิด​ตามแนวชายแดน ในส่วนของบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว​ อ.โคกสูง​ จ.สระแก้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ​ในวันที่ 17 ธ.ค.68​ รวมถึงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้วย ขณะนี้เริ่มทำอยู่ ซึ่งเริ่มทำแผนการดำเนินการส่งไปยังกัมพูชา​

Advertisement

พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ย้ำว่าวันที่​ 26 ต.ค.​ที่ผ่านมา ถือเป็นวันดีเดย์ อาวุธอะไรที่เริ่มถอนได้ก็ให้ถอน แม้จะเล็กน้อย แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้น เราติดตามความคืบหน้าไป ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขอนายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ โดยมี พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์​ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน​ และมีหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ​ สภาความมั่นคงแห่งชาติ​ (สมช.) และกระทรวงมหาดไทยร่วม ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสบายใจ

พล.อ.ณัฐพล​กล่าวอีกว่า​ เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดหากอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด

เมื่อถามว่า จะมั่นใจได้อย่างไรว่าฝ่ายกัมพูชาจะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ปราสาทตาควายและพื้นที่โดยรอบ พล.อ.ณัฐพล​กล่าวว่า​ คณะ AOT ต้องลงไปดูในพื้นที่ปราสาทตาควายว่ามีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจริงหรือไม่ โดยเบื้องต้นเริ่ม 13 พื้นที่