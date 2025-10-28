​​สุชาติ ยัน MOU แร่แรร์เอิร์ธ ไม่ลักไก่ แต่ฉุกละหุก มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีช่องโหว่ให้หาประโยชน์

‘สุชาติ’ แจง MOU แรร์เอิร์ธ ไทย-สหรัฐ ไม่ผูกมัด แค่ฉุกละหุก ก่อนเซ็นกฤษฎีกา-กต.ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกฎหมาย ยัน ‘นายกฯ’ ฟังทุกฝ่ายระวังทุกมิติ ย้ำเป็นคนไทยจะลักไก่ขายชาติไม่ได้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการลงนาม MOU ระหว่างไทย-สหรัฐ เกี่ยวกับแร่หายาก ที่หลายคนเป็นกังวลว่า ข้อมูลเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคนไม่ได้เห็น MOU ก็พูดไป แต่ส่วนที่สื่อมวลชนได้ข่าวว่ามีการลงนาม ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงต่างประเทศ ผ่านการหารือข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง MOU ไม่ใช่ข้อผูกมัดอะไรตามที่ทุกคนคิด และจริงๆ แรร์เอิร์ธในประเทศไทยที่สื่อเห็นข่าวว่ามีการส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก จริงๆ แล้วไทยไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธ แต่เราเอาจากประเทศอื่นแล้วเอามาปรับแต่งส่งออกไป
นายสุชาติกล่าวว่า MOU ที่เกิดขึ้นจึงเป็นมุมกว้างๆ ซึ่งตนก็ร่วมประชุมด้วย มีการหารือกันทุกฝ่าย ข้อสรุปคือไทยไม่ได้เสียเปรียบ หรือเสียประโยชน์อะไร และมีการระบุด้วยว่าต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย
“เราไม่ได้บอกว่าเขาจะมาเอาของบ้านเรา เราไม่ได้บอกว่าจะเอาที่ให้เขา ไม่มีตรงนี้ พร้อมยอมรับว่าเทคโนโลยีในการสำรวจต่างๆ ก็ต้องใช้จากเมืองนอกที่มีความชำนาญ ส่วนจะทำหรือไม่ทำในอนาคตมันอยู่ที่รัฐบาลไทยและประชาชนคนไทย อะไรที่ได้ประโยชน์รัฐบาลจะทำ” นายสุชาติกล่าว
นายสุชาติกล่าวต่อว่า MOU ในประเทศไทยมีเป็นแสนเป็นล้านฉบับ มีแล้วก็ไม่ได้ต้องทำตามทุกอย่าง แต่เป็นการเตือนความจำ มันไม่ใช่สัญญาผูกมัดเหมือนสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ต้องมีการมัดจำแล้วหลีกหนีไม่ได้ อย่างกระทรวงทรัพย์ฯก็มี MOU กับกรุงเทพมหานครเรื่องมลพิษ ส่วนจะปฏิบัติไปถึงเป้าหมายแค่ไหนก็แล้วแต่
“อย่าไปกังวลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่แทนคนไทยต้องยิ่งต้องระมัดระวังมากกว่าเรื่องของครอบครัว เพราะนี่คือเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ ท่านคงไม่มีความสุขที่จะต้องมีเรื่องนี้เข้ามา ท่านหารือวันนั้นทั้งวันกับพวกเรา ซึ่งกฤษฎีกาก็ตีความเห็นว่าเข้าข่ายมาตรานี้หรือไม่ คุยกับกระทรวงการต่างประเทศว่าผลที่จะออกมาอย่างไรไม่ให้ผูกมัด เป็นแค่การเจอและตกลงกัน” นายสุชาติกล่าว
เมื่อถามว่า รัฐบาลมั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดช่องโหว่เข้ามาหาผลประโยชน์ นายสุชาติกล่าวยืนยันว่า ไม่มีทางแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ขอให้มั่นใจได้ ตนอาจจะพูดภาษาวิชาการไม่เหมือนคนอื่น แต่พูดจากใจได้ว่าไม่มีทาง เพราะตนอยู่ในรัฐบาล ถ้าไปเปิดช่องให้คนมาเอาแผ่นดินไทย หรือแร่ไทย ตนก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ ถ้าทำตัวแบบนั้น
เมื่อถามว่า ตอนนี้ประชาชนออกมาจับจ้องว่าการที่นายกฯไปเซ็น MOU กับสหรัฐ ทำไมไม่มีมติให้ประชาชนได้รับทราบก่อน ลักษณะเหมือนการลักไก่ นายสุชาติชี้แจงว่า ไม่ใช่การลักไก่ MOU ครั้งนี้ขอพูดในสิ่งที่ตนพูดได้ อาจจะมีการประสานกันมาฉุกละหุก แต่ก่อนจะไปเราก็มีการประชุมเร่งด่วนไปแล้ว และทำงานทั้งวันเหมือนกัน ในการพิจารณาว่ามีอะไรผูกมัดหรือไม่ ที่จะต้องให้มีปัญหาเรื่องแร่หรือไม่
“ถ้าเขาพูดถึงหรือคุยกันก็โอเค เซ็น แต่พูดจริงเราก็ไม่ได้อยากเซ็น แต่เป็นอะไรที่เราทำเผื่อไว้เฉยๆ ขอให้มั่นใจ และขอให้ฟังข้อมูลหลายด้าน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ การอ่านข่าว บางคนอ่านแค่ 2-3 บรรทัดก็ตกใจ แต่จริงๆ ต้องดูเนื้อข้างในด้วย ผมเป็นถึงรองนายกฯ ถ้ารัฐบาลทำแบบนี้ผมจะอยู่อย่างไร ลูกหลานจะอยู่อย่างไร ชื่อเสียงที่สร้างมาทั้งชีวิต จะเอาตรงไหนไปเหลือ และนายกฯอนุทินก็ไม่ใช่คนแบบนั้น ท่านไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปยอมเขา เอาแลกไปให้เขา มันไม่มีประโยชน์ ถ้าคิดตรรกะตรงๆ เราพูดตรง ตอบตรง ไม่ต้องไปขยายความว่า MOU เพื่ออะไร แต่มันเป็นเรื่องของทางการทูตและอีกหลายอย่าง” นายสุชาติ กล่าว