ครม. มอบหมาย รมต. รักษาการแทน 3 กระทรวง วธ. – ดีอี – คลัง

ครม. มอบหมายรมต.รักษาราชการแทน ก.วธ, ดีอี, ก.คลัง
เมื่อเวลา12.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และน.ส.ศุภมาส อิสรภักดี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน2 ราย ตามลำดับ ดังนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมว.คลัง, น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว .วัฒนธรรม
และมอบหมายให้รัฐมนตรีรักษาราชการแทนรมว.คลัง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ