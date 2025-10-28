ศาลให้ประกัน 1 แสน ปล่อยตัวชั่วคราว ‘ใบปอ ณัฐนิช’ คดี 112 หลังพิพากษาคุก 3 ปี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณาคดี 802 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.1788/65 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ น.ส.สุพิชฌาย์ ชัยลอม หรือเมนู (หลบหนี) และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือบุ้ง (เสียชีวิต) แกนนำกลุ่มทะลุวัง เป็นจำเลยที่ 1-3 ตามลำดับ ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
จากกรณีเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2565 พวกจำเลยร่วมกันทำโพลสอบถามความคิดเห็นประชาชนว่า “เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามพระราชอัธยาศัย” ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตจนถึงสนามเป้า ถนนพหลโยธิน กทม. พวกจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัว โดยในวันนี้มีเพียง น.ส.ณัฐนิชที่เดินทางเข้ามาฟังคำพิพากษาและกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจ
ทั้งนี้ ศาลเห็นว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ประกอบมาตรา 83 ฐานดูหมิ่นสถาบัน พิพากษาจำคุกจำเลย 3 ปี
แต่อย่างไรก็ตาม ขณะเกิดเหตุจำเลยมีอายุน้อย เป็นนักศึกษา และทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมโดยการสอนหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาและบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เห็นสมควรลดโทษ 1 ให้ใน 3 คงจำคุกจำเลย 2 ปี ไม่รอลงอาญานั้น
ภายหลังจากที่ศาลพิพากษา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และทนายความของจำเลย ได้ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี
ล่าสุด มีรายงานว่า ศาลอาญา อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว น.ส.ณัฐนิช ด้วยหลักทรัพย์ 1 แสนบาท โดยไม่มีเงื่อนไข