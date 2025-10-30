เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…เหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก “ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็ยังเกิด” เป็นความหวังเฉิดฉายกลาง “กระแสรักชาติ” ที่โหมกันสนั่นลั่นเมือง “รัฐบาลอนุทิน” เปิดตัวงดงาม แต่ไม่ทันไรสารพัดเรื่องราวชวนตึงเครียดผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ล้วนยากพลิกมุมมองให้มาเป็น “บวก” ทั้งนั้น
⦁…เริ่มจาก “สแกมเมอร์” ที่พันไปพันมา จน “รมช.คลัง” วรภัค ธันยาวงษ์ ยอมกระเด็นตกเก้าอี้ เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องตอบคำถามรายวันในมุมสั่นคลอนเสถียรภาพ แต่ที่คิดว่าจะจบกลับไม่จบ การแก้ปัญหาแบบสะเปะสะปะ ให้ ธรรมนัส พรหมเผ่า มานั่งหัวโต๊ะ “ทีมปราบโจรออนไลน์” แล้วปล่อยให้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ หลุดออกมาชื่นชม “โจรจับโจร” แม้จะแค่วาทกรรมที่ไม่ตั้งใจ แต่ในทางอารมณ์การเมือง ต้องหาทางแก้กันหน้าเขียวหน้าเหลือง
⦁…ขณะ “ความโจรยังไม่เลิกรา ความบ้าเกิดตาม” เมื่อแทนที่ “นายกฯอนุทิน” จะทำงานให้ง่ายด้วยแต่ไปลงนามเลิกทะเลาะกับเขมร เอาใจ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้จบๆ ไปแล้วพอ กลับออกลูกหลงเหลี่ยมไปทำสัญญาความร่วมมือให้ “แรร์เอิร์ธ” แร่ชิงโอกาสครองโลกของ 2 มหาอำนาจ “สหรัฐกับจีน” เปิดประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ มาให้ปวดหัว เป็น “หมูสนาม” ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซะงั้น
⦁…มีเหตุผลอยู่ หากจะยื้อ “ยุบสภา” ออกไปด้วยความจำเป็นของบรรยากาศประเทศ แต่ที่จะเกิดขึ้นกับการลากยาว ใช่จะเป็นผลดีต่อ “พรรคการเมือง” ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน “ภูมิใจไทย” อาจจะได้แต้มบวกที่ครองอำนาจ และบริหารงบประมาณหนักๆ ต่อไป แต่สถานการณ์ประเทศที่วิกฤต และปัญหาที่รุมเร้า อาจก่อให้เกิด “เสื่อมศรัทธา” จนไม่เหลือราคาให้ “คะแนนนิยม”
⦁…สำหรับ “เพื่อไทย” และ “พรรคประชาชน” ที่ต้องแสดงออกในทางเรียกร้องให้ เร่งเกม “รัฐธรรมนูญใหม่” แต่ในบรรยากาศประเทศแบบนี้ อ่อนไหวต่อกระแสต้านสูงยิ่ง ประเด็น และความจำเป็นอาจจะชัด แต่ท่าทีและจังหวะการแสดงออก หากไม่รอบคอบหรือคิดไม่ครบ หากจะตามมาด้วย “เดินพลาดตาเดียว ล้มทั้งกระดาน” ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
⦁…ส่วน “กล้าธรรม” ที่ ธรรมนัส พรหมเผ่า คุมหางเสือ ให้ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นตัวแสดงหลัก หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้รู้ว่า “การเมืองไม่ใช่เรื่องอำนาจ และเงินเท่านั้น” หากจะเชิดหน้า ชูคออยู่ได้ ต้องอาศัย “ต้นทุนคุณธรรม” มาช่วยค้ำ ช่วยยันไม่น้อย
⦁…ย้ำกันอีกที “โครงการคนละครึ่ง” เริ่มเปิดรับการจับจ่ายแล้ว เท่าที่รัฐบาลแถลง ผลของ “พลัส” ทำให้ “ร้านค้าที่รับสแกน” เพิ่มจากก่อนเป็นเท่าตัว ขยายไปสู่อีกหลายรูปแบบการบริการ แถมยังเปิดเป็นช่องทาง “เงินกู้” ทำทุนขยายกิจการ ใครที่ตั้งใจหาโอกาสตั้งตัว น่าจะลองตั้งใจเอาจริงกันสักตั้ง