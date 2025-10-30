การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…เหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก “ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็ยังเกิด” เป็นความหวังเฉิดฉายกลาง “กระแสรักชาติ” ที่โหมกันสนั่นลั่นเมือง “รัฐบาลอนุทิน” เปิดตัวงดงาม แต่ไม่ทันไรสารพัดเรื่องราวชวนตึงเครียดผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ล้วนยากพลิกมุมมองให้มาเป็น “บวก” ทั้งนั้น

…เริ่มจาก “สแกมเมอร์” ที่พันไปพันมา จน “รมช.คลัง” วรภัค ธันยาวงษ์ ยอมกระเด็นตกเก้าอี้ เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องตอบคำถามรายวันในมุมสั่นคลอนเสถียรภาพ แต่ที่คิดว่าจะจบกลับไม่จบ การแก้ปัญหาแบบสะเปะสะปะ ให้ ธรรมนัส พรหมเผ่า มานั่งหัวโต๊ะ “ทีมปราบโจรออนไลน์” แล้วปล่อยให้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ หลุดออกมาชื่นชม “โจรจับโจร” แม้จะแค่วาทกรรมที่ไม่ตั้งใจ แต่ในทางอารมณ์การเมือง ต้องหาทางแก้กันหน้าเขียวหน้าเหลือง

…ขณะ “ความโจรยังไม่เลิกรา ความบ้าเกิดตาม” เมื่อแทนที่ “นายกฯอนุทิน” จะทำงานให้ง่ายด้วยแต่ไปลงนามเลิกทะเลาะกับเขมร เอาใจ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้จบๆ ไปแล้วพอ กลับออกลูกหลงเหลี่ยมไปทำสัญญาความร่วมมือให้ “แรร์เอิร์ธ” แร่ชิงโอกาสครองโลกของ 2 มหาอำนาจ “สหรัฐกับจีน” เปิดประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ มาให้ปวดหัว เป็น “หมูสนาม” ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซะงั้น

…มีเหตุผลอยู่ หากจะยื้อ “ยุบสภา” ออกไปด้วยความจำเป็นของบรรยากาศประเทศ แต่ที่จะเกิดขึ้นกับการลากยาว ใช่จะเป็นผลดีต่อ “พรรคการเมือง” ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน “ภูมิใจไทย” อาจจะได้แต้มบวกที่ครองอำนาจ และบริหารงบประมาณหนักๆ ต่อไป แต่สถานการณ์ประเทศที่วิกฤต และปัญหาที่รุมเร้า อาจก่อให้เกิด “เสื่อมศรัทธา” จนไม่เหลือราคาให้ “คะแนนนิยม”

…สำหรับ “เพื่อไทย” และ “พรรคประชาชน” ที่ต้องแสดงออกในทางเรียกร้องให้ เร่งเกม “รัฐธรรมนูญใหม่” แต่ในบรรยากาศประเทศแบบนี้ อ่อนไหวต่อกระแสต้านสูงยิ่ง ประเด็น และความจำเป็นอาจจะชัด แต่ท่าทีและจังหวะการแสดงออก หากไม่รอบคอบหรือคิดไม่ครบ หากจะตามมาด้วย “เดินพลาดตาเดียว ล้มทั้งกระดาน” ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

…ส่วน “กล้าธรรม” ที่ ธรรมนัส พรหมเผ่า คุมหางเสือ ให้ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นตัวแสดงหลัก หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นบทเรียนให้รู้ว่า “การเมืองไม่ใช่เรื่องอำนาจ และเงินเท่านั้น” หากจะเชิดหน้า ชูคออยู่ได้ ต้องอาศัย “ต้นทุนคุณธรรม” มาช่วยค้ำ ช่วยยันไม่น้อย

…ย้ำกันอีกที “โครงการคนละครึ่ง” เริ่มเปิดรับการจับจ่ายแล้ว เท่าที่รัฐบาลแถลง ผลของ “พลัส” ทำให้ “ร้านค้าที่รับสแกน” เพิ่มจากก่อนเป็นเท่าตัว ขยายไปสู่อีกหลายรูปแบบการบริการ แถมยังเปิดเป็นช่องทาง “เงินกู้” ทำทุนขยายกิจการ ใครที่ตั้งใจหาโอกาสตั้งตัว น่าจะลองตั้งใจเอาจริงกันสักตั้ง

พบปะ – ปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ปธ.จนท.บห. บจก.ซิลพิน เอเชีย จำกัด (SILPIN Asia Co.,Ltd) พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารเครือมติชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอโปรเจ็กต์ต่อยอดอัตลักษณ์กลิ่นหอมของวัตถุดิบพื้นถิ่นไทยผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ SILPIN โดยมี ปราปต์ บุนปาน กก.ผจก. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ที่อาคารสำนักงานมติชน เมื่อเร็วๆ นี้
ฟื้นเศรษฐกิจ – วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน BAM SYMPOSIUM ครั้งที่ 1 : New Era of AMC 2025 พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จัดโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดย ทองอุไร ลิ้มปิติ ปธ.กก. และรักษ์ วรกิจโภคาทร ปธ.จนท.บห. ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนเข้าร่วมฟังแนวคิดและประสบการณ์อย่างคับคั่ง ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
อิ่มบุญ – นันทญา เขียวแสวง ผช.ผอ.เขตคลองสาน, บัญชา ฉันทดิลก กก.ผจก.โครงการสุขสยาม, ปัณณิตาวรรณโกวิท ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บจก.ไอคอนสยาม พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมต้อนรับเทศกาลกินเจจัดงานสุขสยาม อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค คัดสรรเมนูเจจาก 4 ภาคของไทย และสร้างสรรค์เมนูเจฟิวชั่นสไตล์เอเชียและยุโรป พร้อมสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร โดยมีสุชาดา คงเสรี, บุญชู สังข์เสียงสูง, ติยะทักษ์ ทักษ์สิน, ชาณุวัฒณ์ ฉันทดิลก ร่วมงาน ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G
สุขสันต์วันเกิด – วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ และ นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา จัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ ภารณี จิตรกร โดยมี กฤษติกา คงสมพงษ์, อวิกา แจ้งเจนกิจ, ทิพาพร อัชนันท์ และ พล.อ.สรรค์พรณ สงขลา ร่วมอวยพร ที่ห้องลอร์ดจิมส์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
มอบรางวัล – ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กก.ผจก.ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บจก.เอ็มบีเค เซอร์วิส โซลูชั่น มอบรางวัลทีมที่ชนะการแข่งขัน MBK MUSIC BAND CHALLENGE 2025 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท โดยทีมชนะเลิศรุ่นมัธยมศึกษา ได้แก่ วง KT Band ทีมชนะเลิศรุ่นอุดมศึกษา ได้แก่ วง หวี่ซองค์ ณ ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A เมื่อเร็วๆ นี้
แคมเปญใหญ่ – สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, ธันยวดี วะสีนนท์ และกันต์กนิษฐ์ ตระกูลหวังดี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บจก.ลิตเติลมันช์ชี่ เจ้าของแบรนด์ Happy Munchy แบรนด์สินค้าอาหารที่โดดเด่นเรื่องความใส่ใจอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว เจ้าแรกในไทยที่พัฒนา “ออมุก” สไตล์เกาหลี จัดแคมเปญใหญ่ “ลุ้นไม้ต่อไม้ ลุ้นได้ 2 ต่อ” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและตอกย้ำแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฉลองครบรอบ 10 ปี เมื่อเร็วๆ นี้
คว้ารางวัล – เกลน ไช ปธ.จนท.บห.สายการบินสตาร์ลักซ์ (STARLUX Airlines) คว้ารางวัลระดับห้าดาวจาก SKYTRAX ในการประกาศรางวัล SKYTRAX World Airline Awards 2025 ที่กรุงปารีส พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล “สายการบินที่พัฒนาโดดเด่นที่สุดในโลก” ตอกย้ำการเติบโตอย่างรวดเร็วและการก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคง ความสำเร็จเหล่านี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นสายการบินระดับเวิลด์คลาส พร้อมขยายเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้