อนุทิน ยัน เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ ไม่ใช่สัมปทาน-ไม่ผูกมัดทางกม. ปัดสหรัฐกดดัน ชี้แค่แสดงท่าทีเป็นมิตร

อนุทิน ยัน เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ ไม่ใช่สัมปทาน-ไม่ผูกมัดทาง กม. ปัดสหรัฐกดดัน ชี้เป็นการแสดงท่าทีอันเป็นมิตร
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการลงนาม MOU แรร์เอิร์ธ กับสหรัฐอเมริกา ที่ประชาชนอยากทราบความชัดเจนว่า เป็นการลงนามว่าถ้าในอนาคตวันหนึ่งเกิดมีแร่อะไรในประเทศไทยขึ้นมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย เราก็อาจมีการศึกษาร่วมกัน และแสวงหาความร่วมมือร่วมกันกับสหรัฐ ในกรณีที่เขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่า และมีช่องทางการตลาดที่มากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเซ็นกับเขาฝ่ายเดียว และไม่ใช่เป็นเรื่องการให้สัมปทานเราถึงเซ็นเอ็มโอยู ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการให้สัมปทานรายเดียวไม่มีผลผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย ถ้าเราดูแล้ววันนั้นประเทศไทยทำได้เองมีช่องทางการตลาดเอง หรือมีช่องทางในการนำเทคโนโลยีมาทำได้เอง เราก็ยกเลิกเอ็มโอยูมาทำเอง
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำไมไม่เปิดเผยก่อนการลงนาม นายอนุทินกล่าวว่า เขาดำเนินการโดยผ่านการพูดคุยกัน และทำความตกลงกันซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศดำเนินการ เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเราแสดงท่าทีที่เป็นมิตรมันก็จะได้ประโยชน์ต่อการขอความร่วมมือต่างๆ จากสหรัฐ ยิ่งตอนนี้มีหลายเรื่องที่เราเจรจากับเขาอยู่ ถ้าเรามีท่าทีที่เป็นมิตร แล้วประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบก็อาจทำให้การเจรจาเรื่องการค้าเรื่องภาษีหรือเรื่องอื่นๆ ก็จะเป็นผลบวก
เมื่อถามว่า มีบางฝ่ายมองว่ารัฐบาลลักไก่ไปลงนาม นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีลักไก่ ถ้าลักไก่จะผ่านมติ ครม.ได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การลงนามครั้งนี้ถูกกดดันจากสหรัฐหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีครับ ไม่มีการกดดันใดๆ และไม่กังวลว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อการรักษาสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจ เจอกับจีนก็อธิบายให้เขาฟัง
เมื่อถามว่า มีสื่อบางสำนักออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการลงนามครั้งนี้แลกกับการซื้อเครื่องบิน 80 ลำ นายอนุทินกล่าวว่า “โอ้ว คงไม่ทันสมัยผมมั้ง ผมทำไมต้องทำเช่นนั้น ถ้าซื้อเครื่องบิน 80 ลำ ทำไมต้องไปเซ็นให้เขา เราเป็นผู้ซื้อ อันนี้มันเป็นเรื่องการแสดงท่าทีอันเป็นมิตรต่อกัน” นายอนุทินกล่าว