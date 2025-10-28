อนุทิน ยัน ยุบสภาเหมือนเดิม ย้ำไม่เคยเบรกซักฟอก

‘อนุทิน’ ยันยุบสภาเหมือนเดิม ย้ำไม่เคยเบรกซักฟอก
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การยุบสภายังเหมือนเดิมใช่หรือไม่ โดย นายอนุทินพยักหน้ารับ พร้อมกล่าวว่า เหมือนเดิม
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวนายกฯ พยายามเบรกไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทินกล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่ฝ่ายค้าน หากเกิดขึ้นก็พร้อมชี้แจง
เมื่อย้ำถามว่า นายกฯไม่ได้ไปเบรกอะไรใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไม่เคย