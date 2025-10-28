การเมือง

ดนุพร เผยมี ​4-5 ชื่อ​ชิงหน.เพื่อไทยคนใหม่ ยังไร้คนตระกูล​ชินวัตร​ อิ๊งค์ แนะให้เปิดกว้าง

พท.เปิดให้​ ส.ส.แสดงความเห็นเลือกหัวหน้าพรรค​ คนใหม่ ‘อ๋อย’ ยังมาแรง ฟาก ‘ดนุพร’ เผยมี ​4-5 รายชื่อ​เข้าชิง ไร้คนตระกูล​ชินวัตร​ ชี้​สเปกต้องรอบด้าน​ รู้เศรษฐกิจ​ พร้อมขึ้นเวทีดีเบต​ ย้ำหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ ด้าน​ ‘อิ๊งค์’ แนะกลางที่ประชุม​ ขอเปิดกว้างช่วยเสนอคนนั่งคุมเพื่อไทย​

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม มีการประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ โดยมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหัวหน้าพรรค ฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ทำหน้าที่ประธานการประชุม รวมทั้ง น.ส.แพทองธาร​ ชินวัตร​ อดีตหัวหน้าพรรค ในฐานะสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมด้วย​

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงคุณสมบัติ รวมถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยได้เปิดให้ ส.ส.ได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง อาทิ นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ลุกขึ้นพูดว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ สามารถโชว์บนเวทีดีเบตกับพรรตต่างๆ ได้ สามารถยืนบนเวทีสาธารณะทั้ง กทม. ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ ซึ่งไม่อยากบีบบังคับหรือชี้นำใคร แต่ส่วนตัวเห็นว่านายจาตุรนต์มีความเหมาะสม จากนั้นก็มี ส.ส.บางส่วนลุกขึ้นพูดสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน

จากนั้นเวลา 16.30 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย​ แถลงภายหลังการประชุมว่า เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประชุม ส.ส. ได้กำชับ ส.ส.ว่าจะมีกฎหมายใดบ้างเข้าสู่สภา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ส่วนในวันที่ 31 ต.ค. ที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในเวลา 09.30-13.30 น. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่และกรรมการบริหารชุดใหม่นั้น ตามปกติในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค หรือการประชุมสามัญของพรรคเพื่อไทย จะเป็นการประชุมแบบเปิด คือมีการถ่ายทอดบรรยากาศออกมาสู่ภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายใน โดยไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมา โดยหลังกระบวนการเสร็จสิ้นจะมีการส่งข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ

นายดนุพรกล่าวว่า นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะให้ผู้ร่วมประชุมสวมสูทผูกไทสีดำ และก่อนเริ่มประชุมจะมีพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ ส่วนคำถามว่าจะได้ใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการถกถึงคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคคนใหม่ รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค สำหรับหัวหน้าพรรคมีการเสนอเข้ามาประมาณ 4-5 ชื่อ ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่เมื่อมีรายชื่อก็ให้ ส.ส.ใช้เวลา 2-3 วันก่อนการประชุม ไปคิดตรึกตรองให้ตกผลึกว่าในวันประชุมจะเสนอชื่อท่านใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้าง แต่วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายดนุพรกล่าวต่อว่า ในการประชุมกรรมการบริหารพรรค และการประชุม ส.ส.รายภาค นายสรวงศ์ได้มอบการบ้านให้แต่ละภาค เสนอสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรค ส่วนในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเรื่องคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลให้สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนไปพิจารณา โดยจะทราบในวันประชุมใหญ่ว่ามีชื่อใดบ้างที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่ง 4-5 ชื่อที่มีผู้เสนอในวันนี้มีทั้งรายชื่อที่สื่อนำเสนอไปแล้ว และรายชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้พูดถึง ส่วนเรื่องคุณสมบัติมีการพูดถึง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นรุ่นใหญ่ว่าสมควรหรือไม่ที่จะเป็นหัวหน้าพรรค และมีการพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า ซึ่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจ สามารถนำนโยบายพรรคไปดีเบตต่างๆ ได้ เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 2566 ที่มี น.ส.แพทองธาร เป็นหัวหน้าพรรค ขณะนั้นอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จึงไม่ได้ไปดีเบต ดังนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จึงควรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนโยบายที่พรรคจะหาเสียงอย่างรอบด้านมากขึ้น เพื่อให้สามารถออกไปดีเบตกับหัวหน้าพรรคการเมืองอื่น และแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่นได้

“วันนี้ น.ส.แพทองธาร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ของพรรค เพื่อให้นำไปเป็นข้อมูลและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจวันที่ 31 ต.ค.” นายดนุพรกล่าว

เมื่อถามว่าที่ประชุมวันนี้มีการเสนอชื่อคนตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายดนุพรกล่าวว่า วันนี้ยังไม่มีคนนามสกุลชินวัตรถูกเสนอชื่อขึ้นมา และคิดว่าในวันที่ 31 ต.ค.นี้ก็ไม่น่ามีการเสนอชื่อคนนามสกุลชินวัตร

เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคจำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ในสถานการณ์ขณะนี้ นายดนุพรกล่าวว่า ถ้าดูตามสถานการณ์ในอดีต หัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ