กองทัพหารือกัมพูชาถอนอาวุธ แบ่ง 3 ระยะ ถอน BM21-รถถังใน 3 สัปดาห์

‘ทภ.2’ ถก กัมพูชา ถอนอาวุธ ยังไม่สะเด็ดน้ำ เห็นชอบร่วม 3 สัปดาห์ ถอน จรวด ครอบคลุม BM-21 รวมถึง ปืนใหญ่ – ยานเกราะและรถถัง ที่เป็นภัยคุกคามประชาชน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดสุรินทร์ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่2 ประชุมหารือ กับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชา เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม (ACTION PLAN) ซึ่งการประชุมเริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00-12.00 น.
จากนั้นมีการพักประชุม และมาประชุมกันใหม่ในเวลา 13.00-16.00 น. ก่อนจะพักประชุมอีกครั้ง
โดยมีประเด็นสําคัญ เรื่องแผนการถอนอาวุธ แบ่งเป็น 3 ระยะ และ 3 ประเภทอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน คือ 1.จรวด (BM-21) 2.ปืนใหญ่ 3.ยานเกราะและรถถัง โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน
ที่จะถอนออกจากพื้นที่ภายใน 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบ ที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมยังหารือไม่ถึงการถอนอาวุธในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายเพราะยังพูดคุยไม่จบ และ การประชุมจะมีขึ้นอีกในเวลา 18.00 น. และใน เวลา 20.00 น.