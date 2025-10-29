‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มแล้ว มี 6 แสนร้านร่วมสแกน เชื่อมฟู้ดเดลิเวอรี่ พ.ย.นี้

‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มแล้ว มี 6 แสนร้านร่วมสแกน เชื่อมฟู้ดเดลิเวอรี่ พ.ย.
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” จะเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรก 29 ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มีผู้ลงทะเบียนครบ 20 ล้านคนแล้ว มีผู้ถุกปฏิเสธราว 190,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรโดยตรง ด้านฝั่งร้านค้ามีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 590,000 ราย แบ่งเป็นร้านค้าเดิมราว 100,000 ราย และร้านค้าใหม่กว่า 400,000 ราย โดยรวมเกือบ 600,000 ราย และยังมีอีกราว 100,000 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
นายเอกนิติกล่าวว่า ร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม โดยเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ร้านบริการนวด สปา และรถรับจ้างสาธารณะที่มีใบอนุญาตขนส่งร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน ร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 600,000 ราย จะสามารถเริ่มผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้ “คนละครึ่ง พลัส” เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มทักษะและโอกาสทางรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้า โดยบางแพลตฟอร์มจะลดค่า GP จากเดิม 30% เหลือเพียง 5% เพื่อจูงใจร้านค้าเข้าร่วม
“โครงการนี้ไม่ใช่แค่ช่วยลดค่าครองชีพ แต่ยังช่วยให้ร้านค้ารายย่อยขยายตลาดจากหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ เพิ่มรายได้และเพิ่มทักษะการขายให้กับคนไทย” นายเอกนิติกล่าว