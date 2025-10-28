มท.แจ้งผู้ว่าฯ 76 จังหวัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ตามกำหนด 4 วาระ

มท.แจ้งผู้ว่าฯ 76 จว.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ต.ค.เห็นชอบในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัย ในวาระครบ 7 วัน (สัตตมวาร) 15 วัน (ปัญรสมวาร) 50 วัน (ปัญญาสมวาร) และ 100 วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต รวมถึงการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนร่วมในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ตามกำหนดวันและวาระแห่งการประกอบพิธี ได้แก่ 1. วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระครบ 7 วัน (สัตตมวาร) 2. วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) 3. วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) และ 4. วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระครบ 100 วัน (สตมวาร)
สำหรับการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในห้วงระยะเวลาภายใน 100 วัน แห่งการสวรรคต ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทำความสะอาดสาธารณสถาน การให้บริการสาธารณะ การเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล การอ่านหนังสือให้ผู้พิการฟัง การบำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงอื่นตามความเหมาะสม กิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งมั่นทำความดีตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นต้น
นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบสัตตมวาร (7 วัน) ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ร่วมในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนประชาชนในทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด
สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน ไว้ทุกข์ หรือชุดไทยอมรินทร์โทนสีดำ และพี่น้องประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์