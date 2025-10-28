หัวหน้าเพื่อไทย – ปวิน เชียร์จุลพันธ์ เหมาะสุด หัวหน้าเพื่อไทย ชี้เหตุผลจากอดีตคนรัก ถึงเวลาลงทุนเชิงกลยุทธ์
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ว่า
ตอนนี้มีตัวเต็งที่ถูกพูดถึงอยู่ 4 คนที่จะเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย ได้แก่ 1.จาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 3.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ 4.สุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถึงแม้ว่าจาตุรนต์จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.เยอะสุด เพราะความพยายามสร้างภาพตัวเองให้เป็นสัญลักษณ์ของนักประชาธิปไตยที่พรรคหวังจะใช้ดึงคะแนนเสียงที่หายไปกลับมา แต่ถ้ามองกันในเชิงกลยุทธ์จริงๆ การตัดสินใจครั้งนี้ควรจะเป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อวางรากฐานระยะยาวให้กับพรรคมากกว่าการหวนกลับไปใช้นักการเมืองหน้าเก่า อย่าง จาตุรนต์ ที่มีดีแค่คำพูด พูดเอาหล่อ
ดังนั้น ในความเห็นดิชั้น จุลพันธ์เลยเป็นตัวเลือกที่อาจจะลงตัว และมีความเหมาะสมทางกลยุทธ์มากกว่าคนอื่นๆ ที่จะเข้ามานำพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เพราะพอจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสดใหม่ทางการเมือง และยังมีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับผู้บริหารชุดก่อนอย่างใกล้ชิด ความต่อเนื่องตรงนี้จะช่วยให้ทิศทางและวิสัยทัศน์ของพรรคเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด
นอกจากนี้ การผลักดันผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่มีภาพความขัดแย้งเก่าๆ จะช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของพรรคให้มีความทันสมัยและดึงดูดฐานเสียงคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในอนาคตได้ดีกว่า
ส่วนผู้ท้าชิงคนอื่นๆ อย่าง ชลน่าน ศรีแก้ว และ สุทิน คลังแสง ทั้งคู่ควรถูกเอาไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ มีแต่วาทศิลป์ ไม่มีคาริสม่าอะไร ดิชั้นมองว่า การเลือก หัวหน้าเพื่อไทย ในครั้งนี้ จึงควรเป็นการลงทุนทางกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ด้วยการมอบโอกาสให้จุลพันธ์ก้าวขึ้นมานำทัพ เพื่อนำพาพรรคเพื่อไทยให้ก้าวข้ามช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปได้ และสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เอาจุลพันธ์ไปชนกับอีพรรคส้มเลย นี่เป็นคำแนะนำจากใจจริง จากอดีตคนรักพรรคเพื่อไทย