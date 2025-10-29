นายกฯ ย้ำไม่ยกเลิกงานลอยกระทง ชมคอนเสิร์ต BLACKPINK ดำเนินการสวยงาม แม้เป็นช่วงไว้อาลัย

‘นายกฯ’ ย้ำชัดไม่มียกเลิกจัดงานลอยกระทง เผยปลัด มท.ออกหนังสือแจงแนวทางแล้ว พร้อมชมคอนเสิร์ต BLACKPINK ก็สามารถดำเนินการได้สวยงาม แม้เป็นช่วงไว้อาลัย ทุกคนให้เกียรติ
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่บางจังหวัดมีปัญหาในเรื่องการยกเลิกจัดงานว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการทำหนังสือชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจกับส่วนราชการแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกการจัดงาน
ส่วนที่มีคนออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดงานตามประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้ ที่อย่างน้อยก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกฯกล่าวว่า ในเรื่องของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติเราก็ทำโดยตลอด ไม่ใช่ทำแค่ในช่วงของงานพระราชพิธีพระบรมศพเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสใดที่จะต้องจัดงานเฉลิมพระเกียรติ อย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 เราก็ยังคงให้มีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นอยู่
นายกฯกล่าวว่า ส่วนเรื่องการดำเนินการอะไรต่างๆ ก็มีวิธีในการประกาศ เนื่องจากเราอยู่ในช่วงไว้อาลัย ขอให้ทุกคนได้พิจารณาการแสดงออกต่างๆ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้แต่ในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการจัดคอนเสิร์ต BLACKPINK ก็สามารถดำเนินการได้อย่างสวยงาม โดยทุกคนให้เกียรติ
เมื่อถามว่า แต่ในส่วนราชการดูเหมือนว่ายังปัญหาในเรื่องการจัดงาน นายกฯระบุว่า อย่าเพิ่งแต่เลย มันไม่มีหรอก โดยเฉพาะในส่วนราชการจัดการได้อยู่แล้ว เพราะเรามีมาตรการ มีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงราชการ