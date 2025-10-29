การเมือง

อนุทิน คลายความกังวลลงนามสันติภาพกัมพูชา ลั่นเท่าที่จำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร

‘อนุทิน’ มั่นใจ เท่าที่จำความได้ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหน้า​ หลังสื่อถามประชาชนกังวลลงนามสันติภาพอาจทำไทยเสียเปรียบ​ ยืนยัน​มีความชำนาญพอสมควรด้านการเจรจา ชี้​ให้ฝ่ายความมั่นคงหารือกันก่อนปมถอนกำลังชายแดน​

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึง​กรณีทหารเริ่มพูดคุยเรื่องการถอนกำลัง​ออกจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในกรอบระยะเวลา 3 สัปดาห์​ จะต้องมีการกำชับอะไรหรือไม่​ว่า ​ให้ฝ่ายความมั่นคงได้คุยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งมีแนวทางตามปฏิญญา​ร่วมกันไปแล้ว ดังนั้น​ การพูดคุยจะมีผลออกมาอย่างไรก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคง​พูดคุยกันก่อน​ ไม่ควรพูดอะไรไปก่อน​ แต่ยืนยันได้ว่าคู่เจรจาจะต้องดำเนินการพูดคุยกันอย่างเต็มที่​ ที่ผ่านมาทิศทางก็ดี​ จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมาย​

นายอนุทิน​กล่าวต่อว่า​ เมื่อคืน (28 ต.ค.) ได้มีการหารือ​กับ​ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)​ และรองเสนาธิการทหาร​ ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทย-กัมพูชา (จีบีซี) และร่างปฏิญญาร่วม​ ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ​ชาติ​

ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวลว่าการลงนามสันติภาพ​จะทำให้ไทยเสียเปรียบ​ นายอนุทิน​กล่าวว่า​ ตั้งแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองมา ตั้งแต่จบการศึกษา ยังไม่เคยรู้สึกว่าตนทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ​ ตรงกันข้ามมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือความเมือง​ และบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวัง​ แต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรม​ ซึ่งเป็นเทคนิคของตนอธิบายไม่ได้​

“เท่าที่พอจำความได้​ ไม่เคยเสียเปรียบใคร​ คนถึงไม่ชอบหลายคน” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชา นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม​ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์​