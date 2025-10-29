เท้ง ลงนามถวายความอาลัย พระพันปีหลวง ที่นิวยอร์ก ระหว่างเยือนสหรัฐ

เท้ง ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัย ที่นิวยอร์ก ระหว่างเยือนสหรัฐ
จากกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า ติดภารกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมอบหมายให้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมคณะผู้แทนราษฎร คณะทำงานจังหวัด และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.พรรคประชาชน เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังนั้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายณัฐพงษ์ ระบุทางแฟนเพจ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut ความว่า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา