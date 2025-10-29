ศรีญาดา จี้ อนุทิน แจง MOUแรร์เอิร์ธ ชี้เข้าข่ายหนังสือสัญญา ต้องผ่านสภาฯ หวั่นดึงไทยสู่ความขัดแย้ง

‘ศรีญาดา’ จี้ ‘นายกฯหนู’ ชี้แจง MOUแรร์เอิร์ธ เข้าข่ายหนังสือสัญญา ต้องให้สภาพิจารณา เหตุกังวลข้อตกลงสำรวจ เสี่ยงกระทบความมั่นคง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน โดย ทพ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หารือว่า ขอคำชี้แจงจากรัฐบาล กรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) แร่แรร์เอิร์ธ กับสหรัฐอเมริกา ที่สุ่มเสี่ยงต่อการดึงไทยเข้าสู่ความขัดแย้ง และเสียเปรียบในการต่อรองระดับประเทศ ซึ่งในการลงเอ็มโอยูดังกล่าว ต้องเข้าที่ประชุมสภาก่อนหรือไม่ เพราะเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม
ทพ.ศรีญาดากล่าวต่อว่า ในเอ็มโอยูดังกล่าวมีข้อกังวล ต่อประเด็นที่กำหนดให้มีการส่งเสริมการลงทุน สำรวจ ซึ่งตนกังวลกรณีการสำรวจ เพราะมีขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องบินสแกนพื้นที่ประเทศ เพื่อทำให้เห็นว่าแร่หายากดังกล่าวอยู่ตรงไหน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับความมั่นคงของประเทศ