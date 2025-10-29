วันนอร์ แถลงความสำเร็จ IPU รับญัตติด่วนของไทย แก้อาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ชม โรม ทำงานหนัก

“วันนอร์” นำ สส. แถลงความสำเร็จ IPU รับญัตติด่วนของไทย แก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ จี้รัฐบาล-หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะเป็นวาระโลก
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา แถลงถึงความสำเร็จ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union หรือ IPU ) ครั้งที่ 151 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุม CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า เป็นการสะท้อนบทบาทการทำงานเชิงรุกของประเทศไทยบนเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ โดยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่ญัตติของไทยได้รับความเห็นชอบ ซึ่งจะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของที่ประชุม เพื่อให้ได้รับการรับรอง โดย IPU มีทั้งหมด 183 ประเทศ ซึ่ง ใหญ่พอกันกับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โดยญัตติเร่งด่วน ที่ไทยเสนอคือ การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม ซึ่งต้องขอชมเชย นายรังสิมันต์ โรม และคณะ ที่ทำงานร่วมกันอย่างหนัก จนได้เลือก 2 ใน 3 ขณะที่มีญัตติที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา 2 ญัตติ คือ ญัตติของแอฟริกาใต้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในมาดากัสการ์ แต่เมื่อมีการลงมติเป็นที่น่ายินดีว่าญัตติของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนหลักจากยุโรปและอเมริกา และนำญัตติที่สอดคล้องของเขา ในเรื่องของภัยข้ามชาติ การฟอกเงินและยาเสพติดมารวมกับญัตติของเรา ได้รับคะแนนท่วมท้น 852 คะแนน โดยมีกว่า 200 เสียง ที่ไม่เห็นด้วย
นายวันมูหะมัดนอร์ บอกด้วยว่า ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐสภาไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก แต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรา เมื่อญัตติของเราได้รับเลือกเป็นญัตติเร่งด่วน จะถูกกระจายไปทั่วโลก
“อยากจะฝากให้รัฐบาลของเราซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ชุดใหญ่ รวมถึงคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ดำเนินการติดตามเรื่องนี้ ต้องมีผลงานที่ชัดเจน ไม่ใช่มีแค่คณะกรรมการ เพราะไทยเป็นเจ้าของญัตติ ถ้าไม่ดำเนินการให้เห็นผล บ้านเราไม่สะอาด แล้วเราจะไปชี้แนะบ้านอื่นให้สะอาดได้อย่างไร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ กวาดบ้านให้สะอาด เพราะในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
ครั้งหน้าในเดือนเมษายนปีหน้า จะต้องรายงานความคืบหน้า และ คณะกรรมการ IPU ก็จะสอบถามถึงการดำเนินการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเดิมหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะคนยากจนเท่านั้น แต่ยังกระทบกับคนมีเงินซึ่งตนเศร้าใจ ที่เห็นคนทำงานมาทั้งชีวิต เช่น ข้าราชการที่เกษียณแล้วมีเงินเก็บอยู่บ้าง ถูกพวกนี้หลอกจนหมดตัว สภาวะจิตใจจะอยู่ได้อย่างไร” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยังมีการค้ามนุษย์ที่นายรังสิมันต์ ศึกษาข้อมูลว่า มีคนเป็นแสนคน ที่ถูกจับไปเพื่อไปรับใช้ขบวนการนี้ ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกทรมาน ถ้าจะออกมาได้ต้องจ่ายเงิน เป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของคน
สำหรับการแก้ไขปัญหาสภามีหน้าที่เพียงออกกฏหมายแนะนำ แต่หน่วยงานที่แก้ไขสำเร็จได้ คือฝ่ายบริหารรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตช. ปปง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการเมือง และธนาคารต้องให้ความร่วมมือ ถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะไม่จบจากโลกนี้แน่นอน
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังแสดงความห่วงใยว่า ถ้าประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการกวาดล้างเข้มข้น กลัวว่าคนจะทะลักเข้ามา เพราะชายแดนติดกัน ถ้าเราไม่เอาใจใส่ กระบวนการเหล่านั้นจะมาเปิดในประเทศ และคนที่เดือกร้อนคือคนไทย และชาวโลก ที่ถูกหลอก ต่อไปใครจะกล้ามาลงทุนมาเที่ยวในไทย ดังนั้นจึงต้องมีการ ป้องกันทุกอย่างให้ดีที่สุด
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศขอเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีอีกหลายชาติมาทำงานร่วมกัน เพราะประชาชนถูกหลอกไปทำงานเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศ เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมมูลค่าที่ถูกหลอกกว่า 7 แสนล้านล้านบาท และเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซา เราจึงต้องกดดัน เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะอีกไม่นานก็จะเลือกตั้ง ถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงอยากเรียกร้องให้คนที่มีหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ขอให้ทำอย่างจริงจัง ละเว้นจากประโยชน์เล็กน้อย เพราะเป็นเรื่องของโลก
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ตนขอชื่นชมและขอบคุณสมาชิกคณะผู้แทนรัฐสภาไทยทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และสมศักดิ์ศรีของผู้แทนประเทศชาติตลอดจนขอบคุณเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และสถานเอกอัครราชทูต ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการดำเนินภารกิจครั้งนี้ ตนมั่นใจว่า ความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและความ ยั่งยืนให้กับประชาคมโลก