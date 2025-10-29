ดีเดย์! 1 พ.ย. กองทัพภาค ‘ไทย-เขมร’ เห็นพ้อง ถอนอาวุธชายแดน 3 เฟส เริ่มที่จรวด-BM21 ที่เหลือทยอยจัดการ เสร็จภายใน 6 สัปดาห์ พร้อมลงนาม 31 ต.ค.นี้
กองทัพภาค “ไทย- กัมพูชา” ดีเดย์ถอนอาวุธชายแดนเฟสแรกเที่ยงคืน 1 พย. เริ่มที่จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เฟส2ปืนใหญ่ขนาด155 ม. ลงมาภายใน 3 สัปดาห์ เฟส3 ยานเกราะ- รถถัง ภายใน6 สัปดาห์ ขณะที่แม่ทัพ2 ชาติ เตรียมลงนามร่วมกัน31 ตค.
เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม มีการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่2 -ภูมิภาคทหารที่4 (RBC) ฝ่ายไทย นำโดย พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่2 เลขาRBC ฝ่ายไทย และ ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.จ.นิด ณารง รองเสนาธิการ ภูมิภาคทหารที่ 4 เลขาRBC ฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือแผนปฏิบัติการ (action plan) ปรับกำลังและถอนอาวุธหนัก ตามผลการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการกำหนดวัน D-Day ร่วมกันใน 1 พ.ย. 2568
กรอบเวลาในการดำเนินการตาม action plan มีดังนี้
– Phase 1 ปรับกำลังประเภท Type A จะเริ่มต้นใน 1พ.ย. 2568 เวลา 00.00 น.(วัน D – Day) เป็นอาวุธประเภทจรวดหลายลำกล้อง
– Phase 2ปรับกำลังประเภท Type B จะเริ่มต้นใน 22พ.ย. 2568เวลา 00.00 น.(วัน D – Day + 3สัปดาห์) เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่ทั้งหมด ทั้งลากจูงและอัตราจร ขนาด 155 มม.ลงมา
– Phase 3 ปรับกำลังประเภท Type C จะเริ่มต้นใน 13 ธ.ค. 2568 เวลา 00.00 น.(วัน D – Day + 6สัปดาห์) เป็นอาวุธ ประเภท ยานเกราะ รถถัง
ใน 29 ต.ค. 2568เวลา 09.00 ผู้แทนฝ่ายเลขาฯ ทั้งสองฝ่ายจะลงนามใน “บันทึกการหารือ” และเตรียมการในการลงนาม “บันทึกการประชุม” ต่อไป ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด
สำหรับการลงนาม “บันทึกการประชุม” ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการลงนาม “บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่2 – ภูมิภาคทหารที่ 4 ร่วมกันระหว่าง แม่ทัพภาคที่สอง และ ผู้บัญชาทหารภูมิภาคที่ 4 ในวันที่ 31 ต.ค. 2568 เวลา 14.00 น.บริเวณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม-โอร์เสม็ด
ในวันที่1 พ.ย. 2568 เวลา 00.00 น.จะเริ่มดำเนินการปรับกำลังตามลำดับของประเภทอาวุธที่มีการเสนอ
ในวันที่ 15 พ.ย. 2568 จะมีการจัดการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติใน Phase 1 เพื่อเตรียมการและแก้ไขปัญหาและ หารือในการปรับกำลังใน Phase 2และ 3เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมีเวลา ในการวางแผนเข้าตรวจสอบและวางแผนในการเคลื่อนย้าย