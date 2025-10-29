ชลน่าน เผยมติคณะทำงานแก้รธน. ชง 2 โมเดล เลือกส.ส.ร.-กมธ.ยกร่าง คาดจบในสัปดาห์นี้

‘ชลน่าน’ เผยมติคณะทำงานแก้รธน ชง 2 โมเดล ส.ส.ร. – 2 โมเดล กมธ.ยกร่าง ให้ กมธ.ชุดใหญ่พิจารณา 30 ต.ค. ยึดหลักการมีตัวแทนจังหวัด-บล็อกเสียงข้างมากลากไป คาดสัปดาห์นี้พิจารณาจบได้ พร้อมเผยขยับไทม์ไลน์แก้รธน.เล็กน้อย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะทำงานสรุปประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระพิจารณาถึงรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า กรณีของที่มาของ ส.ส.ร. มี 2 แนวทาง คือ 1.ยึดตามรูปแบบที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่พรรคประชาชน (ปชน.) เสนอ และรัฐสภาลงมติให้เป็นร่างหลักในการพิจารณา ที่ให้มีสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนนวน 100 คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ 2.ให้มี ส.ส.ร. 100 คน ซึ่งเป็นหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับของพรรรคภูมิใจไทย (ภท.) โดยขั้นตอนคือการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ละจังหวัด โดยไม่จำกัดจำนวน จากนั้นส่งให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งในขั้นตอนของรัฐสภาได้คำนึงถึงหลักการของการป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไป โดยสมาชิกรัฐสภาต้องรวมกลุ่มๆ ละ 7 คน เพื่อเลือก ส.ส.ร. 1 คน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้คำนึงถึงการมี ส.ส.ร. ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละจังหวัดด้วย
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส่วนรูปแบบของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มติของคณะทำงานมีแนวทางข้อเสนอ คือ 1.ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก 35 คนโดยเลือกจาก ส.ส.ร. หรือให้รัฐสภาเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ 35 คน หรือให้รัฐสภาเลือกจาก ส.ส.ร. 20 คนและบุคคลภายนอก 20 คน และ 2.ไม่ใช้รัฐสภาเลือก แต่ให้สิทธิ ส.ส.ร. เป็นผู้ดำเนินการเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
“ข้อเสนอที่คณะทำงานพิจารณาเตรียมเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้ กมธ.พิจารณาในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะใช้แนวทางใดหรือไม่ รวมไปถึงให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวเนื่องว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดหรือไม่ เพราะในข้อเสนอของคณะทำงาน ต้องระบุแนวทางที่มาจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับที่ยึดเป็นหลักด้วย” นพ.ชลน่านกล่าว
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับไทม์ไลน์การทำงานด้วย หลังจากที่ พ.ร.บ.ประชามติฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ ทำให้มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาวาระ 2 ในช่วงวันที่ 20-21 พฤศจิกายน และโหวตวาระ 3 ในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งทั้ง 2 การประชุมนั้น จะเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
เมื่อถามว่า แนวทางให้รัฐสภาเลือก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กังวลหรือไม่ว่าอาจถูกโต้แย้งว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในรายละเอียดนั้นจะกำหนดคุณสมบติไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ดังนั้น ไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้เข้ามาเป็น ซึ่งในกรณีที่กำหนดให้ ส.ส.ร. เลือกคนนอกก็เช่นกันต้องพิจาณาคุณสมบัติด้วย
เมื่อถามว่า การประชุมของ กมธ.ชุดใหญ่ จะสามารถเคาะแนวทางที่เสนอได้ในการประชุมสัปดาห์นี้หรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ตนเชื่อว่าจะมีข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้พิจารณารายละเอียดในมาตราต่างๆ ได้ต่อไป