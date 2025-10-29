จุลพันธ์ มาแรง จ่อแซง จาตุรนต์ นั่งหน.เพื่อไทย ส.ส.เชียร์รอบรู้ศก. ดีเบตได้ไม่น้อยหน้าใคร

‘จุลพันธ์’ ปาดหน้า ‘จาตุรนต์’ หลัง ส.ส.เชียร์รอบรู้ ศก. ขึ้นเวทีดีเบตได้ ฟาก ‘สรวงศ์’ ยังนั่งเลขาฯพรรค
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า ในที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่สมาชิกพรรคบางส่วนสนับสนุนให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรค แต่ล่าสุดสมาชิกอีกส่วนมีความเห็นว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะทำหน้าที่นำพรรคในการเลือกตั้งควรเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรค มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน
จึงสนับสนุนให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพราะนายจุลพันธ์ถือเป็นคนรุ่นกลางในพรรคเพื่อไทย สามารถเชื่อมคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งได้ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เคยผ่านงานเป็น รมช.คลัง สามารถขึ้นเวทีดีเบตสู้กับพรรคอื่นได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร
ทำให้การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยวันที่ 31 ต.ค. มีโอกาสสูงที่นายจุลพันธ์จะแซงทางโค้งขึ้นมานำพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งได้ในที่สุด
ในส่วนของนายจาตุรนต์ที่มีความโดดเด่นเรื่องประชาธิปไตย ก็อาจจะถูกยกเป็นหนึ่งใน 3 รายชื่อของแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในส่วนของตำแหน่ง เลขาธิการพรรค คาดว่าจะยังคงเป็น นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เนื่องจากยังสามารถทำหน้าที่ประสานงานกับ ส.ส.ในพรรคได้เป็นอย่างดี สามารถรับฟัง พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาของ ส.ส.ไปถึงแกนนำและกรรมการบริหารพรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง