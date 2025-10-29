สว.สำรอง เข้าสภามอบดอกไม้-ให้กำลังใจนันทนา หลังวุฒิสภาลงมติฟันผิดจริยธรรม
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว เดินทางไปมอบดอกไม้และให้กำลังใจ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ภายหลังภายหลังที่วุฒิสภาเสียงข้างมากมีมติว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวว่า สว.สำรองส่วนหนึ่งได้ทราบข่าวถึงความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับ น.ส.นันทนา ที่ถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรม พวกเราเห็นว่าไม่เหมาะสมเท่าไร เพราะ น.ส.นันทนาได้ต่อสู้ในเรื่องที่ถูกต้องมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องการเปิดโปงการฮั้ว สว. พวกเรามีโอกาสพูดคุยในสภา แต่ น.ส.นันทนาไม่มีโอกาสพูดคุยและชี้แจงในสภาเลย เป็นอันตรายต่อตัว น.ส.นันทนาเอง วันนี้จึงมาให้กำลังใจเพื่อที่จะให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปและหวังว่าความดี สิ่งที่ถูกต้องนั้นจะช่วยปกป้อง น.ส.นันทนาให้รอดพ้นจากสิ่งที่ถูกกล่าวหาในทุกๆ เรื่อง
ด้าน น.ส.นันทนากล่าวว่า ขอบคุณ สว.สำรองที่เดินทางมาให้กำลังใจ ยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อให้ สว.สำรองทุกคนที่เข้ามาอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมได้มีโอกาสขึ้นมาดำรงตำแหน่ง เราจะต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม เราจะสู้ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นและประชาชนต้องได้ตัวแทนที่เป็น สว.ที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง แม้ว่าตนจะถูกนิติสงคราม ด้วยข้อหาเพียงกล่าวชื่ออาชีพของ สว.อีกท่านหนึ่ง ว่าเป็นเป็นคนขายหมู นำไปสู่การร้องจริยธรรมและลงมติขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และการลงมติไม่ได้ด้วยหลักเหตุผลหลักการ ไม่ได้ใช้ความยุติธรรมและไม่ได้มองเห็นและผลที่เกิดขึ้นจริงแต่ลงมติกันได้ ยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน และให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศและจะไม่มีใครสามารถกินรวบวุฒิสภา องค์กรอิสระฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้