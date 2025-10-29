อภิสิทธิ์ชี้ท่องเที่ยวไทยต้องแก้ไขด่วน จี้รัฐบาลปรับกลยุทธ์ตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 5 ข้อ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ โรงแรมควีนส์แลนด์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวกับอนาคตประเทศไทย” จัดโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ณ โรงแรมควีนส์แลนด์ กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำนโยบายพรรคฯ ดังนั้นสิ่งที่พูดในวันนี้จึงไม่ใช่นโยบายพรรคฯ ซึ่งเราอยากใช้เวลาในการมาพบปะผู้เกี่ยวข้องกับทุกโครงการ และทุกท่านคงทราบว่าช่วงที่ตนเคยทำงานการเมือง ทุกครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง จะตระเวนไปพบกับสมาคมต่างๆ เพื่อที่จะขอรับทราบข้อมูลและความเห็น วันนี้จึงมาแสดงแนวคิดบางประการจากการได้ติดตามเศรษฐกิจไทยและการท่องเที่ยว ในฐานะคนนอก และตั้งใจว่าเมื่อกลับเข้ามาสู่การเมืองก็จะนึกถึงประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะมาผลักดันเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอแนะหลักที่รัฐบาลและผู้ประกอบการต้องเร่งดำเนินการ 5 ประเด็นสำคัญ คือ
1.พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยน เล็ก-เร็ว-เฉพาะกลุ่ม พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวโลกได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่นิยมมาเป็นหมู่คณะใหญ่ แต่แนวโน้มปัจจุบันนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็นกลุ่มเล็กลง และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รัฐบาลและผู้ประกอบการจึงต้องร่วมกันหามาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้
2.กระแสยั่งยืน ต้องช่วย SMEs ปรับตัว โดยกระแสการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและอนุรักษ์ธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง รัฐบาลควรหาทางช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
3.วิกฤตแรงงาน เพิ่มทักษะรับเทคโนโลยี หลังการระบาดของโควิด-19 แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักและยังคงเผชิญปัญหา ซึ่งรัฐบาลควรเร่งเพิ่มทักษะแรงงานท่องเที่ยว ให้เข้าใจและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของแรงงาน และช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
4.เมืองรองทรุดโทรมเร่งแก้โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองหลายแห่งยังอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และการเข้าถึงยังไม่สะดวก ขอเสนอให้รัฐบาลเร่งปรับปรุงสาธารณูปโภค สถานที่ท่องเที่ยว และระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการเดินทางรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอย่างเป็นระบบ
5.การตลาดภาครัฐต้องเข้าถึงเป้าหมายด้วยโซเชียลมีเดีย โดยเสนอให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ประสิทธิภาพในการทำการตลาด ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่เต็มที่ ควรมีการปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร โดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมการค้นหาและตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน