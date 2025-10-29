สภาผ่านฉลุย 4 กม.ท้องถิ่น ไม่ต้องจบป.ตรีสมัครได้ เลิกกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง

“มติสภาฯ” เห็นชอบกฎหมายท้องถิ่น 4 ฉบับ ปรับเกณฑ์ลดอายุผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่น-ไม่จำกัดวาระดำรงตำแหน่ง ขณะที่”ฉลาด” หวัง กฎหมายผ่านได้ใช้สภาสมัยนี้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบกับ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รวม 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่…) พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่…) พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่…) พ.ศ… และ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ ได้พิจารณาแก้ไขเนื้อหาแล้วเสร็จ โดยหลังจากนี้จะส่งให้ ส.ว. พิจารณาเนื้อหาต่อไป
ทั้งนี้หลังจากที่สภาฯ เห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับแล้ว นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่สอง ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวว่า หวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะทันประกาศใช้ในสมัยของพวกเรา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. อบจ. ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. และ ร่างพ.ร.บ.เทศบาล นั้น ได้แก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการแข่งขัน และ เพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งแก้ไขในประเด็นอายุของผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์วาระดำรงตำแหน่ง พบว่า แก้ไขเพิ่มเติมอายุบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ. ซึ่งตัดเงื่อนไขที่กฎหมายเดิมกำหนดให้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ลงสมัครและตัดเงื่อนไขที่ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ เคยเป็น สจ. สอบจ. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกรัฐสภา ออกไป คงไว้เพียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เท่านั้น
แก้ไขหลักเกณฑ์วาระดำรงตำแหน่งของนายก อบจ. ซึ่งแก้ไขให้เหลือเพียง วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี เท่านั้น จากเดิมที่กฎหมายเก่ากำหนดเงื่อนไข ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ และ ข้อกำหนดที่ว่า แม้ดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระ 4 ปี ให้นับเป็นหนึ่งสมัย และเงื่อนไขที่หากดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระแล้ว หากจะกลับมาเป็น ต้องเว้นวรรคเป็นเวลา 4 ปี
ขณะที่ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.. นั้น มี สาระ เพื่อยกเลิกคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560 เพื่อคืนอำนาจอำนาจการจัดและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่นของ อบจ.ต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.รับรอง พร้อมกำหนดอำนาจเพิ่มเติมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. พิจารณาและมีมติให้ข้าราชการ อบจ. นั้นสามารถโอนไปสังกัด อบจ.อื่นได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบกับ ร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น และวุฒิการศึกษา ซึ่งได้ส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเมื่อ 27 ตุลาคม ซึ่งมติวุฒิสภารับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาในชั้นกมธ.แล้ว