วปอ.ระดมความเห็น ยกเลิกเอ็มโอยู43-44 อดีต เสธ ทร. เชื่อ ฮุนเซน ต้องการขยาย ผลประโยชน์ทางทะเล

วปอ.ระดมความเห็นยกเลิกเอ็มโอยู43-44 อดีต เสธ ทร. เชื่อ ฮุนเซน ต้องการขยาย ผลประโยชน์ทางทะเล
วปอ. เปิดเวทีระดมความเห็นยกเลิกเอ็มโอยู43-44 ด้าน อดีต เสธ ทร. เปรียบผลไม้พิษ เครื่องมือแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียม เชื่อ ‘ฮุนเซนและทายาท’ ต้องการขยายอาณาเขตผลประโยชน์ทางทะเลด้านเกาะกูด ด้าน ผู้แทน กต. ย้ำหลักการ จะไม่แบ่งทรัพยากรจนกว่าได้ข้อสรุปเขตแดน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 54 เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU 43 และ 44 ระหว่าง ไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเรื่องการทำประชามติยกเลิก MOU ทั้ง 2 ฉบับ
นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา ระบุว่า แม้ขณะนี้เรื่อง MOU 43 – 44 อาจมีความเห็นที่หลากหลาย แต่มองว่า การทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต้องยึดตามข้อเท็จจริง ซึ่งที่มาของ MOU ทั้ง 2 ฉบับ อยู่บนพื้นฐาน การสร้างสันติภาพ และ ยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเขตแดน เพื่อนำไปสู่การค้าการลงทุน ส่วนการเจรจาเรื่องเขตแดนเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC ที่ยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นหลักการของ MOU จึงไม่ใช่การยอมรับแผนที่ฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อใช้อ้างอิงผลประโยชน์ เพราะเป็นคนละส่วนกับการเจรจาปักปันเขตแดน และ หลักการกระทรวงการต่างประเทศ มองว่าจะไม่แบ่งทรัพยากรจนกว่าจะแบ่งเขตแดนได้
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และ โฆษกคณะทำงานศึกษา MOU กลาโหม ย้ำว่า การคง MOU 43-44 ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ไม่ได้ส่งผลเรื่องเขตแดน เพราะหากจะมีการเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนต้องผ่านกลไกทวิภาคี โดยยึดในหลักเที่ยงธรรม และ ปัจจุบันก็ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน เช่น เทคโนโลยีไรดาร์ LiDAR ซึ่งขณะนี้กรมแผนที่ทหารกำลังดำเนินการ ผ่านกลไก ความร่วมมือของ JBC ไทย-กัมพูชา
ขณะที่พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ อดีตเสนาธิการทหารเรือ ระบุว่า ที่ผ่านมามีหลายเสียงเสนอให้ยกเลิก MOU 43-44 เพราะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการอ้างอิงแผนที่ และสัมปทานปิโตรเลียม โดยเฉพาะ MOU44 ที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางทะเล
โดยเห็นว่า การจะยกเลิกหรือไม่ต้องพิจารณาข้อสังเกต 3 องค์ประกอบคือ เนื้อหา กระบวนการจัดทำ และพฤติกรรมของทางกัมพูชา
ซึ่งหากมองทั้ง 3 องค์ประกอบ พบข้อพิรุธที่อาจจะใช้ MOU 44 เป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เปรียบเหมือนผลไม้พิษที่แสดงให้เห็นว่า มีกลไกทวิภาคี แต่การใช้ในทิศทางใดขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยังระบุถึงเรื่องผลประโยชน์ปิโตรเลียมในพื้นที่ทางทะเลด้านเกาะกูด จังหวัดตราดว่า เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงมีข้อกังวลอยู่จริง แม้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังยึดถือแนวเส้นที่ไทยประกาศไว้ แต่หากในอนาคตกัมพูชาเข้มแข็งขึ้นก็อาจจะขยับกำลังท้าทายอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ท้บซ้อน และ จากข้อมูลเบื้องลึกพบว่า มีบุคคลอยู่เบื้องหลังการจัดสรรผลประโยชน์ทางทะเล
นอกจากนี้เชื่อว่า ฮุนเซน และ ทายาท ต้องการขยายอาณาเขตผลประโยชน์ทางทะเล และ อาจจะหวังแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ทำให้ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะเจรจาเรื่องนี้