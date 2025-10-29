ทร.เคลียร์ชายแดนตราด-กัมพูชา พบทุ่นระเบิดใหม่ PMN-2 ลูกระเบิด ค. และ RPG

ทร. เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-กัมพูชา ติด จ.ตราด พบ PMN-2 สภาพใหม่ 1ทุ่น แบบ TYPE-72 จำนวน 1 ทุ่น ลูกระเบิด ค.61 จำนวน 2ลูก ค.82 และ ลูก RPG อย่างละ 1 ลูก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดน บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด วานนี้ (28 ตุลาคม)
การปฏิบัติครั้งนี้เป็นการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และได้เห็นชอบร่วมกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ชายแดน โดยระหว่างปฏิบัติการ ทางกองร้อยทหารช่างได้ตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการ ได้แก่ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 1 ทุ่นสภาพใหม่ แบบ TYPE-72 จำนวน 1 ทุ่น ลูกระเบิด ค.61 จำนวน 2 ลูก ค.82 และ ลูก RPG อย่างละ 1 ลูก
ภารกิจดังกล่าว เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติ สนองนโยบายรัฐบาล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายแดนให้กลับมามีความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและปกติสุข