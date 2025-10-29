เช็กมาตรฐานส.ว. จริยธรรมที่สูงลิ่ว

เป็นการเมืองร้อนๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อ ส.ว.นันทนา นันทวโรภาส ที่รู้ๆกันอยู่ว่าไม่ใช่กลุ่มสีน้ำเงิน ถูกมติที่ประชุมสภาสูง ชี้มูลความผิดเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงพร้อมส่งเรื่องป.ป.ช.พิจารณาอีกรอบ ซึ่งหากผิดจริง โทษอาจถึงขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
มติชนออนไลน์ พาย้อนไทม์ไลน์ดังนี้
23 กันยายน 2567 ส.ว.นันทนา ให้สัมภาษณ์สื่อว่าถูกตัดออกจากกมธ.พัฒนาการเมือง โดยใช้เสียงโหวตข้างมาก ทำให้ได้ส.ว.ขายหมูเข้าไปทำหน้าที่แทน
ต่อมามีเรื่องร้องเรียนว่า ส.ว.นันทนา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้อยค่า เสียดสี จนส.ว.เสียเกียรติศักดิ์
และก็เป็นไปตามนั้นเมื่อ มติส.ว.เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 130 ต่อ 26 เสียง เห็นเช่นนั้น ตามด้วยส.ว.นันทนา ประณามว่าเป็นมติอัปยศ
กลายเป็นคำถามถึงมาตรฐานจริยธรรมส.ว. ว่าเป็นยังไงกันแน่ !??
มีการย้อนถึง ส.ว.เศรณี อนิบล ที่ด่ากราดรปภ.ด้วยถ้อยคำหยาบคาย เพราะตรวจสติกเกอร์ติดรถเข้าสภา ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่า ทำจริง โกรธที่ถูกตรวจ
หรือส.ว.ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ พาผู้ช่วยหญิงของอนุกมธ.สว.ขึ้นคอนโดฯ ขอมีเพศสัมพันธ์
รวมทั้งที่ส.ว.ชายอีกคน โดนคดีลักทรัพย์ เพราะทำตัวเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลืออุบัติเหตุ แต่สุดท้ายเอาทรัพย์สินคนตายมูลค่านับล้าน คดีถึงศาล ก็ยังใช้เอกสิทธิ์คุ้มครอง
สิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นคำถามถึงมาตรฐานจริยธรรมของส.ว.ผู้ทรงเกียรติ ว่ามีกันจริงๆ ใช่หรือไม่
หรือกลไกนี้จะมีประสิทธิภาพกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เท่านั้น!!