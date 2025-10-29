โฆษกเกษตรฯ เผยธรรมนัสสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสาน ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อรวบรวมข้าว
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2568/69 แต่ยังไม่สามารถจัดประชุมได้ เนื่องจากขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่ประเทศเกาหลีใต้ และยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกฯท่านใด เป็นผู้รับผิดชอบแทนในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดังนั้นการประชุม นบข. จึงต้องรอให้นายกฯ เดินทางกลับมาก่อน
นายเอกภาพกล่าวว่า แต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของเกษตรกร จึงมีการทบทวนมติของที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2568/69 ให้ที่ประชุมรับทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ได้มีบัญชามอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จัดทำหนังสือถือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการที่ได้รับการเห็นชอบได้ทันที พร้อมกันนี้ ยังสั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม นำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว และจะเริ่มดำเนินการทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้” นายเอกภาพกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 ตามมติที่ประชุม ครม. (19 ส.ค.68) โดยราคาสินเชื่อข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 11,500 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 8,000 บาท/ตัน ข้าวปทุมฯ 9,000 บาท/ตัน ข้าวเหนียว 10,000 บาท/ตัน