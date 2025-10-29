ธรรมนัส ไม่ทราบ อัจฉริยะ แฉนักการเมือง ‘ช.ช้าง’ เอี่ยวสแกมเมอร์ ปัดตอบไปให้ข้อมูล กมธ.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย โดยหลังเสร็จสิ้นการลงนามความร่วมมือ ผู้สื่อข่าว สอบถามถึง กรณี ที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยแผนผังเส้นทางการเงินของนักการเมืองนามสมมุติ ช. สังกัดพรรคกล้าธรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการเว็บพนันและสแกมเมอร์มูลค่ากว่า 170 ล้านบาท มาเปิดเผย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะ มีการพาดพิงถึงว่าได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกับตนเองแล้วนั้น ยืนยันว่า ไม่ทราบและไม่เคยคุยกับนายอัจฉริยะ
เมื่อผู้สื่อข่าว ถามย้ำว่ามีการพาดพิงมาถึงนักการเมือง นามสมมุติ ช.ช้าง อยู่พรรคกล้าธรรม เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ร.อ. ธรรมนัส ชี้ที่ตัวเองแล้วบอกเพียงว่า นี่ ธ.ธง ไม่ใช่ ช.ช้าง หรือไม่
นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าให้ข้อมูลต่อ กมธ.ความมั่นคง ในวันพรุ่งนี้ (30 ต.ค.) นั้น ร.อ.ธรรมนัส ไม่ตอบในประเด็นดังกล่าวก่อนจะขึ้นรถยนต์เดินทางออกไป