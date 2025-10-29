โฆษกรบ. อวยอนุทิน นายฉันบิน 6 ชม. ทำงาน 7 ชม. พท.ย้อนแรง ไม่อยากรู้ อยากเห็นผลงาน

โฆษกรัฐบาล อวยอนุทิน นายฉันบิน 6 ชม. ทำงาน 7 ชม. ด้าน พท.ย้อนแรง ไม่อยากรู้ ปชช.อยากเห็นผลงาน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ขณะอยู่บนเครื่องบินเพื่อร่วมเดินทางไปประชุมเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยนายกฯ ได้เรียกประชุมแม้ว่าจะอยู่บนเครื่องบิน โดยระบุข้อความด้วยว่า
“บินมาเกาหลี 6 ชม. นายกประเทศฉัน นอน (สัญลักษณ์ กากบาท) เรียกประชุม (สัญลักษณ์ ติ๊กถูก) บิน 6 ชั่วโมง ทำงาน 7ชั่วโมง นายฉัน”
ด้าน น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น X
ว่า นายกอนุทินอยู่บนเครื่อง 6 ชั่วโมง แต่โฆษกกลับบอกว่า สั่งงานไปแล้ว 7 ชั่วโมง ไม่แน่ใจว่า ท่านโฆษกสับสนเวลาระหว่างประเทศต้นทางกับปลายทาง หรือนับเวลาแบบ “มิติคู่ขนาน” กันแน่คะ
หรือจริงๆ ที่ต้องเร่งสั่งงานนัก เพราะช่วงนี้ปัญหากำลังรุมเร้าทุกด้าน รัฐมนตรีลาออก นโยบายไม่ปัง เรื่องเทาๆ ก็ถาโถมไม่หยุด เลยต้องเร่งสร้างภาพให้ดูขยันไว้ก่อน เพราะยังไม่มีผลงานจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม (แถมวันนี้ ภรรยาก็โดนครหาว่าคุกคามสื่ออีก)
แต่สุดท้ายประชาชนคงไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะ ว่าใครสั่งงานกี่ชั่วโมง แต่อยากเห็นผลของงานมากกว่า เพราะต่อให้สั่งงานบนฟ้าเกินเวลา แต่ถ้าประเทศยังไม่ขยับไปข้างหน้า มันก็ไม่ต่างอะไรจากเที่ยวบินที่ยังวนอยู่บนอากาศ ไม่รู้จะลงจอดเมื่อไหร่
เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ…เกินไปแล้วนะ