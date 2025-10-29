โฆษกรบ. เปิดภาพอนุทินสั่งงาน อัดคืนพท. กล่าวหาสร้างภาพ ย้อนอย่าคิด คนอื่นจะเหมือนตัวเอง

“สิริพงศ์” ตอก “ขัตติยา” ปม เหน็บบิน 6 ชม แต่สั่งงาน 7 ชม. “สับสนเวลาหรือสร้างภาพ” เย้ย คนไม่เคยทำคงไม่รู้ สั่งงานก่อนบินได้ ซัด “อย่าคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง“
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามถึงกรณีที่ นายสิริพงศ์ โพสต์ถึงการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. แต่บอกว่า สั่งงานไปแล้ว 7 ชม.นั้น
“สับสนเวลาหรือสร้างภาพขยัน“ ว่า “คือมีคนสงสัยว่าบิน 6 ชม.แต่สั่งงาน 7 ชม.เป็นยังไง งง ละซิ งง คนที่ไม่ได้เคยลงรายละเอียดงานจะไม่รู้หรอก ก่อนจะบิน เขาก็นั่งสั่งงานกันเป็น ชม.แล้วจ่ะ
”อย่าคิดว่า คนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง ประเภทถ่ายรูปเสร็จจบ แหม่ แซะเก่ง เคลมเก่ง นี่จ้ะ สั่งงานตั้งแต่ยังไม่บิน“ นายสิริพงศ์ ระบุ