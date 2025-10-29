อนุทิน เผยเอง คุย ‘ทรัมป์’ ส่วนตัวหลังดินเนอร์วงผู้นำเอเปค รับแนวโน้มดี ขอลดภาษีนำเข้า

อนุทิน เผย คุย ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ส่วนตัวหลังดินเนอร์ผู้นำเอเปค เป็นกรณีพิเศษ บอกแนวโน้มดี รับปากแจ้งผู้แทนการค้าปมภาษีสหรัฐฯ ให้ไทยได้รับเงื่อนไขดีกว่านี้ ขอบคุณประสานลงนามสันติภาพไทย- กัมพูชา ปลื้มได้รับความสนใจในสายตาต่างชาติ หลังหลายประเทศตอบรับทวิภาคี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการพบปะพูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ช่วงหลังงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นกรณีพิเศษว่า ได้ขอบคุณอีกครั้งที่ได้เป็นผู้ประสานงาน การลงนามสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา รวมถึงได้มีการพูดคุยว่าขณะนี้กัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและฝ่ายไทยได้เตรียมการที่กำหนดไว้ในข้อตกลง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ ทั้ง 2 ฝ่ายโดยเร็วที่สุด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ยังได้มีการพูดคุย เรื่องลดภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันต่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะลงนามกัน โดยได้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยสนับสนุนให้ไทย ได้รับเงื่อนไขที่ดีมากกว่านี้ ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการที่ไทยเป็นมิตรประเทศที่ดีกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์รับปาก และจะไปแจ้งกับฝ่ายผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ว่าจะทำอย่างไรให้มีการพูดคุยกัน ให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
เมื่อถามว่าแนวโน้มค่อนข้างดีใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ได้พูดคุยกัน 2 ครั้งแล้ว ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย และมาที่เกาหลีได้ย้ำอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีธุระหลายเรื่อง แต่ก็ได้เตือนความจำ ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์รับปาก ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดี เพราะพอพูดคุยกันแล้วแยกย้ายกันไป ทักทายกับผู้นำคนอื่น นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินกลับเข้ามา ย้ำว่าจะไปพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ซึ่งแปลว่ายังจำได้อยู่
นายอนุทิน ย้ำว่า สำหรับประเทศไทยถือเป็นสัญญาณที่ดีมาก จากการประชุมอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียและการประชุมเอเปคที่เกาหลี เชื่อว่าความสนใจของประเทศไทยในสายตาต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นเยอะ และในการประชุมอาเซียนที่มาเลเซีย ยังมีการหารือทวิภาคี กับเกือบทุกประเทศภาคีสมาชิก และมาประชุม เอเปคจะมีโอกาสหารือทวิภาคีกับ นายกรัฐมนตรีแคนาดา รวมถึงนายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังมีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และยังมีภาคธุรกิจ อาทิ บริษัท SK Bioscience ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของไทย โดยองค์การเภสัชกรรมกำลังจะมีบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกันในการผลิตวัคซีนที่สำคัญในประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ การพูดคุยระหว่างนายอนุทินกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเอง นอกจากจับมือกันแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้สัมผัสไหล่นายกรัฐมนตรีด้วย