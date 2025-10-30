คลังปลื้ม คนละครึ่งพลัสวันแรก เงินสะพัด 1.5 พันล้าน เผย อนุทิน สั่งการแล้ว เฟส 2 ตกหล่นต้องได้

เอกนิติ ปลื้ม คนละครึ่งพลัสวันแรก เงินสะพัด 1.5 พันล้าน แย้ม ปชช.ตกหล่นเตรียมเฮ รอเฟส 2 หลัง ‘อนุทิน’ สั่งการแล้ว
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงบรรยากาศโครงการคนละครึ่งพลัส ภายหลังเริ่มโครงการวันแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า เมื่อวานนี้ (29 ต.ค.) มีเงินสะพัด 1,500 ล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิ์ 1.6 ล้านคน ร้านค้าประมาณ 6 แสนราย ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และยืนยันว่าร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม
เมื่อถามว่า ประชาชนที่ตกหล่นสามารถรอโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ได้เลยใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ได้ เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการแล้ว
