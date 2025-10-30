สุทิน สยบข่าวทิ้งเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ อัดยับพวกไม่หวังดี สร้างภาพทำพรรคระส่ำ

“สุทิน” ลั่นยังทำงานอยู่กับเพื่อไทย จวกคนปล่อยข่าวไม่หวังดี หวังสร้างภาพพรรคเลือดไหลออก
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทย และไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก่อนหน้านี้ ตนก็เคยชี้แจงไปชัดเจนแล้ว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังยืนยันว่า ยังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย เชื่อว่า คนที่ปล่อยข่าวเป็นผู้ไม่หวังดีกับตนรวมถึงกับพรรคเพื่อไทย คงหวังสร้างกระแสทำให้ดูว่าพรรคเพื่อไทยยังมีเลือดไหลออก ทั้งนี้ ยืนยันว่า ยังไม่คิดจะไปไหน ยังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย โดยในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ตนก็จะเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อใช้สิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วย ไม่ว่าสมาชิกพรรคจะเลือกใครเป็นหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ตนก็พร้อมยอมรับทุกคน