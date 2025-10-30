สิ้น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าเพื่อไทย ลูกพรรคโพสต์อาลัย

สิ้น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าเพื่อไทย จากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี ลูกพรรคโพสต์อาลัย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 91 ปี
ด้าน นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ “พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยช่วง 2557-2562 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อชุดปัจจุบัน
ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาก เมตตาต่อน้องๆในพรรคทุกคน คอยแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดมา
ท่านเป็นหัวหน้าพรรค ในช่วงที่ คสช.ยึดอำนาจ จึงต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลจากเผด็จการทหาร แต่ท่านวิโรจน์ และท่านภูมิธรรม (เลขาพรรคในขณะนั้น) แสดงจุดยืนของพรรค ในการไม่ยอมรับการยึดอำนาจและเรียกร้องให้คืนอำนาจสู่ประชาชนไทยโดยเร็ว
และสามารถช่วยประคองพรรคเพื่อไทย ให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนั้นด้วยดี
ผมจะเก็บความทรงจำและคุณงามความดีของท่านไว้ตลอดไป
สุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พักผ่อนในที่สงบ และสู่สุคติในสัมปรายภพครับ
สำหรับ พล.ต.ท.วิโรจน์ เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2476 จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประวัติรับราชการและงานการเมืองผ่านตำแหน่งสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ และตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
เข้าสู่เส้นทางการเมือง เป็นอดีต ส.ส.อ่างทอง พรรคประชากรไทย และพรรคชาติไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และเป็นรอง นายกฯ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ.2543
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2550 ลงสมัคร ส.ส.ระบบสัดส่วนลำดับที่ 5 ของกลุ่มที่ 7 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง
ในปี 2552 ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของรัฐสภา ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับพรรค พท. และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค พท.
การเลือกตั้ง 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.
เดือนตุลาคม 2555 ได้รับแต่งตั้งจาก กก.บห.ให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค พท. แทน “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” ที่ลาออกจากตำแหน่ง
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรค พท. และทำหน้าที่ประธานประชุมสภาชุดที่ 26 นัดแรก