อนุทิน หารือ ‘SK bioscience’ เสริมมั่นคงด้านวัคซีนไทย ลดพึ่งพาต่างชาติ

‘นายกฯ’ หารือ ‘SK bioscience’ เสริมความมั่นคงด้านวัคซีน ลดพึ่งพาต่างชาติ หวังรองรับการระบาดในอนาคต
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชม.) ณ โรงแรม Commodore Gyeongju เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายอัน แจ-ยง (Mr.Ahn Jaeyong) ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. และ นายเช แทวอน (Mr. Chey Tae-Won) โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ร่วมหารีอด้วย
โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯได้กล่าวในการหารือถึงสมัยที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในปี 65 ก็ได้หารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง GPO และ NVI กับ SK bioscience ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของไทย ส่งเสริมการใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกนะดับศักยภาพโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมไทย ให้สามารถพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจะมีราคาเหมาะสม และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมีวัคซีนที่ครอบคลุม เพี่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรองรับวิกฤตด้านสุขภาพด้วย
นายกฯคาดหวังว่า หากมีความร่วมมือระหว่าง GPO และ SK bioscience ในการผลิตวัคซีน ไทยจะมีวัคซีนภายใน 100 วัน หากเกิดภาวะระบาดใหม่ด้วยราคาเหมาะสม และรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลดความเสี่ยงต่อประชาชนกลุ่ม 608 ด้วย
ขณะที่ ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. กล่าวถึงความร่วมมือในการร่วมทุน (JointVenture: JVC) กับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้การผลิตวัคซีน เชี่อว่าการร่วมมือกับไทย จะนำไปสู่การผลิตวัคซีนตามความคาดหวัง และขอบคุณนายกฯ ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาวัคซีนที่ครอบคลุม และหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในไทย และระดับภูมิภาคด้วย