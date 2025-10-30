สส.กล้าธรรม ยืนยันไม่ใช่ นักการเมือง ช.เกี่ยวสแกมเมอร์ เผยธรรมนัส เรียกแจง เข้าใจหมด
วันที่ 30 ตุลาคม นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม กล่าวในรายการ เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ถึงกรณีถูกกล่าวหาเป็นนักการเมือง ช.ช้าง เกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ ว่า ทั้งหมดเกี่ยวพันจากพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่พูดเรื่องสแกมเมอร์ ท่านก็พูดชัดว่านักการเมือง ช.ช้าง เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน ซึ่งยืนยันว่าตนไม่เคยเล่นการเมืองท้องถิ่น
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า อยากให้สังคมได้เข้าใจ จนกระทั่งมีพ่อหนุ่มหน้ามน พยายามเอาข้อมูลต่างๆมาพูดให้สังคมได้รับทราบ แล้วเมื่อวานก็ออกมาพูดในประเด็นของตน กล่าวหาว่าเกี่ยวกับเว็บพนัน ต่อมาก็เอาข้อมูลเดิมมาเปิดอีกว่าเชื่อมโยงสแกมเมอร์อีก ก็อยากถามว่าท่านมีวัตถุประสงค์อะไร เกาะกระแสหรือไม่ เพราะพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ก็บอกชัดว่าเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า เมื่อมาดูชาร์ต ในตารางที่บอกเป็นบัญชีม้า ชื่อแรกคือแม่ตน แล้วก็เพื่อนๆตน กลายเป็นว่าแม่กับเพื่อนตนเป็นบัญชีม้าเหรอ ส่วนที่พาดพิงถึงพรรคกล้าธรรม นักข่าวไปถามร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ท่านก็เรียกตนเข้ากระทรวงไปชี้แจง ก็บอกไปว่าบัญชีม้าที่กล่าวอ้างเป็นแม่ตน อยากให้สังคมเข้าใจด้วย
“อยากให้คิด วิเคราะห์ แยกแยก ไม่ใช่เรื่องกล้าบ้าบิ่น แต่ภาษาใต้เรียกว่าโง่”นายชนนพัฒฐ์ กล่าว
ส.ส.สงขลากล่าวอีกว่า เมื่อร.อ.ธรรมนัสทราบเรื่องชี้แจง ก็บอกว่า ถ้าเป็นอย่างงี้ก็อย่าไปสนใจมัน ตนกังงวลเรื่องคนในพื้นที่ จึงอยากชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องเก่า เมื่อคืนก็คุยกับท่านธรรมนัสถึงดึกๆ พ่อหนุ่มหน้ามน ก็พยายามเชื่อมถึงท่านธรรมนัส ท่านก็ไม่อยากตอบ ไม่อยากคุยด้วย แต่ก็พยายามหาคนเชื่อมไปถาม
เมื่อถามว่า เขาต้องการอะไร นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า เขาก็อยากรู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับตน เรื่องนี้ผู้ใหญ่เขามองว่าเป็นเรื่องเด็กๆ ทุกหน่วยงานมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วในประเทศไทย วันก่อนบอกเชื่อมเว็บพนัน วันนี้บอกเชื่อมสแกมเมอร์ ทั้งที่เรื่องเว็บ ก็ตรวจสอบกันมาหมดแล้ว มาออกรายการ ก็บอกท่าน ร.อ.ธรรมนัส ท่านบอกเลยว่าวันนี้พูดความรู้สึกไปเลย พ่อหนุ่มหน้ามนนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะดีสักที่ไหน เขารู้กันทั้งนั้น
“ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นอากาศ มีคนบอกให้ฟ้อง แต่ก็คิดว่าได้ออกอากาศชี้แจง ก็พอ ไม่อยากสนใจ ที่เหลือก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บอกว่าให้ทำยังไง ถ้าให้ฟ้องก็ฟ้อง” ส.ส.สงขลากล่าว
เมื่อถามว่าข้อมูลเก่าทั้งนั้น หมายถึงเคยมีคดี นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตนเคยถูกร้องมาแล้ว ที่เอาไปร้องหน่วยงานนั้นนี้ ตนก็วุ่นกับการชี้แจง มันก็ผ่านมาหมดแล้ว วันนี้จะไม่ออกมาพูด ถ้าไม่เอาไปพาดพิงสแกมเมอร์ เพราะเรื่องนี้คนไทยรับไม่ได้
เมื่อถามถึงเส้นเงินที่โอนให้ไปพ.พาน ที่ภาคเหนือเกี่ยวกับเว็บพนัน นายชนนพัฒน์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ชี้แจงไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เคยระวังตัว แต่เขาก็เคลียร์ตัวเองทุกอย่างก็จบไปแล้ว
เมื่อถามเมื่อปี 2565 ถูกจับกุมดำเนินคดีที่สภ.เมือง สงขลา สภ.หาดใหญ่ เรื่องเว็บพนัน จุดเปลี่ยนคือตร.เปลี่ยนคำแจ้งความ ไปทำอีท่าไหน นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า ก็ชี้แจงตามกระบวนการ พิสูจน์ตัวเองตามข้อกฎหมาย ไม่ขอพูดถึงมันดีกว่า ผ่านมาแล้ว เราพิสูจน์ตัวเองไปแล้ว