ดนุพร รับคุยลูกชายสุทิน พ่อมีแผนสองจริง ตั้งพรรคใหม่ แต่นานมาแล้ว ยันขอคุยเจ้าตัวก่อน

“ดนุพร” แจง ยังไม่ได้คุย”สุทิน“ ถึงข่าวลือลาออก แต่การตั้งพรรคใหม่เป็นแผนสองเมื่อนานมาแล้ว เผย พรุ่งนี้ คัดคนที่เหมาะสมที่สุด เป็นหัวหน้าพท.
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวว่า นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย จะยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทย และไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ว่า ตนได้ตรวจสอบตั้งแต่เข้าแล้ว หลังจากที่เป็นกระแสข่าว โดยได้ประสานกับทาง นายรัฐ คลังแสง ลูกชายของนายสุทิน เมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกัน ซึ่งได้เรียนมาว่า การตั้งพรรคใหม่ เป็นแนวคิดของนายสุทินเมื่อนานมาแล้ว เป็นแผนว่า หากพรรคเพื่อไทยมีปัญหาในอนาคต เช่นหากไม่มีใครมานำพรรคต่อแล้ว ส.ส.อาจจะแตกฉานซ่านเซ็นไปพรรคนู้นพรรคนี้ นายสุทิน จึงคิดว่า อาจจะเป็นแผนที่สอง ที่จะต้องตั้งพรรคขึ้นมาเอง เพราะไม่อยากไปพรรคอื่น และตอนนี้ตนก็กำลังประสานกับนายสุทินเป็นการส่วนตัวอยู่
เมื่อถามว่า ถ้าประเมินสถานการณ์ภายในพรรค และนายสุทิน กระแสข่าวนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นายดนุพรกล่าวว่า ยังไม่อยากรับรองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่จะต้องขอพูดคุยกับนายสุทินเป็นการส่วนตัวก่อน จึงจะยืนยันได้ ตอนนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดากันไปว่าจะเป็นตามจริงหรือไม่
เมื่อถามว่า การยกเครื่องใหม่ของพรรคเพื่อไทยไม่ ทำให้สมาชิกเพิ่มมั่นใจได้เลยหรือ นายดนุพร กล่าวว่า ขอเรียนว่าวันนี้ เพิ่งเริ่มต้นหลังจากที่อดีตหัวหน้าพรรคเรื่องของการยกเครื่องใหม่ และลาออก โดยในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จะมีการเลือกหัวหน้าพรรค ก็คงจะต้องให้เวลาและสร้างความเชื่อมันกับสมาชิกที่อยู่ว่า เราพร้อมไปต่อและสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการเลือกหัวหน้าพรรคในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จะมีรายชื่อเพิ่มเติมที่ทำให้รู้สึกว้าวได้หรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า ว้าวหรือไม่ว้าวอยู่ที่มุมมองของประชาชน เพราะอย่างที่ตนเรียนว่า ที่ประชุมพรรคเมื่อวานเองก็มีหลายมุมมอง ทั้งรุ่นใหญ่หน่อย เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส่วนจะมารุ่นเล็ก ก็มีชื่อของ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสรวงศ์ เทียนทอง และมีอีกหลายคนที่มีการเสนอเข้ามา อยู่ที่ว่ามุมมองเป็นอย่างไร ตนเชื่อว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม ส.ส.ก็คงมีการพูดคุยกัน ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ก็คงมีการเสนอชื่อคนที่พรรคคิดว่า เหมาะสมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองว่า จะสู้หัวหน้าพรรคอื่นๆได้หรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่าเราจะพิจารณาโดยฟังจากข้อมูลรอบด้าน และคัดสรรคนที่เหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตนขอเรียนว่า หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นตนเรียนว่า วันนี้เราไปถึงการยกเครื่องของพรรค ในสเต็ปแรกก็คือมีหัวหน้าพรรค มีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดคุยในระดับต่อไป